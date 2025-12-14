Squawka הודיעה על החתמות הקיץ הטובות ביותר בפרמייר ליג

לונדון, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Squawka הכריזה על Squawka Value Index, דירוג מבוסס נתונים של ההחתמות בעלות הערך הטוב ביותר בחלון ההעברות של קיץ 2025, המשווה את התפוקה של כל שחקן על המגרש בשלבים המוקדמים העונה לעומת דמי ההעברה שלו

ממצאים מרכזיים

Squawka בנתה את Squawka Value Index, המדרג את ההחתמות בעלות הערך הטוב ביותר בחלון ההעברות של קיץ 2025 על סמך ביצועי השחקנים ביחס לדמי ההעברה שלהם. הנוסחה שלנו מראה שפלוריאן וירץ מליברפול היה ההחתמה בעלת התמורה הגרועה ביותר בליגה עד כה, כשלא השיג שערים או בישולים למרות תג מחיר של 125 מיליון יורו. לעומת זאת, ראיין צ'רקי ממנצ'סטר סיטי, שהצטרף תמורת חלקיק מהמחיר לעיל, הוא ההחתמה בעלת התמורה הטובה ביותר עם חמישה בישולים ושער אחד ב-399 דקות בלבד של פעילות בפרמייר ליג.

הערך הטוב ביותר עד כה : ריאן צ'רקי ( מנצ'סטר סיטי ) - 5 בישולים + שער אחד ב-399 דקות ; תרומה יוצאת דופן יחסית לסכום המדווח .

הערלך הנמוך ביותר עד כה : פלוריאן וירץ ( ליברפול ) - ללא שערים או בישולים עד כה לעומת סכום העברה של 125 מיליון יורו .

ציון לשבח : רובין רופס ( סנדרלנד ) - השפעה מיידית לאחר המעבר מארדיוויזיה תמורת 10.5 מיליון יורו .

שחקנים בולטים ושחקנים עולים נוספים זוהו במספר עמדות , כאשר החתמות צעירות יותר בדרך כלל נוטות לכיוון ערך גבוה יותר ביחס לתשלום .

מתודולוגיה

Squawka Value Index משווה את התרומה בשלבים המוקדמים של העונה ( כולל שערים , בישולים ודקות משחק ) ל דמי ההעברה המדווחים של השחקן כדי להעריך את הערך שנוצר עד כה .

היקף : שחקנים שחתמו בחלון קיץ 2025 ושיחקו עד כה בעונת הפרמייר ליג 2025/26 .

הנתונים משקפים משחקים שנערכו נכון לתאריך הפרסום ; דמי ההעברה שדווחו לציבור משמשים כדי לשמור על עקביות .

סף דקות מינימלי הגיוני הוחל כדי להפחית רעש מדגימות קטנות ביותר .

תגובה

"האוהדים אובססיביים לגבי דמי העברה, אבל הערך הוא במה שאתה מספק על המגרש," אמר טום דאטון (Tom Dutton), ראש התוכן ב- Squawka. "מדד הערך של Squawka מדגיש החתמות שכבר עולות על תגי המחיר שלהן — ומסמן את אלה שהשפעתם עדיין לא השתוותה להשקעה."

קראו את הניתוח המלא

עיינו במדד הערך המלא ובהערות על כל שחקן בנפרד כאן: Squawka Value Index 2025/26 - Best-value Premier League signings so far

אודות Squawka

Squawka היא מותג מדיה בכדורגל המספקת חדשות, ניתוח מונחה נתונים, סטטיסטיקות חיות ותכנים ברחבי הפרמייר ליג, ליגת האלופות ותחרויות עולמיות גדולות.

למידע נוסף - מדיה: squawka@onetwentygroup.com







