Rekrutan Musim Panas dengan Nilai Terbaik di Premier League Menurut Squawka

LONDON, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hari ini mengumumkan Indeks Nilai Squawka, peringkat berbasis data dari pemain dengan nilai terbaik yang direkrut di jendela transfer musim panas 2025, yang membandingkan performa setiap pemain di awal musim dengan biaya transfer mereka.

Temuan Utama

Tim Squawka telah menyusun Indeks Nilai Squawka, yang memberikan peringkat kepada pemain dengan nilai terbaik yang direkrut di jendela transfer musim panas 2025 berdasarkan kinerja mereka dibandingkan dengan biaya transfernya. Rumus kami menunjukkan bahwa Florian Wirtz dari Liverpool merupakan pemain dengan nilai terburuk yang direkrut di liga sejauh ini, tanpa gol atau umpan gol meskipun dibanderol dengan harga €125 juta. Sebaliknya, Rayan Cherki dari Manchester City, yang bergabung dengan harga yang jauh lebih murah, telah menjadi pembelian dengan nilai terbaik dengan lima umpan gol dan satu gol hanya dalam 399 menit pertandingan Premier League.

Nilai terbaik hingga saat ini: Rayan Cherki (Manchester City) , 5 umpan gol + 1 gol dalam 399 menit; kontribusi luar biasa dibandingkan biaya transfer yang dilaporkan.

, 5 umpan gol + 1 gol dalam 399 menit; kontribusi luar biasa dibandingkan biaya transfer yang dilaporkan. Nilai terendah hingga saat ini: Florian Wirtz (Liverpool) , belum mencetak gol atau memberikan umpan gol sejauh ini dibandingkan dengan biaya transfer €125 juta.

, belum mencetak gol atau memberikan umpan gol sejauh ini dibandingkan dengan biaya transfer €125 juta. Pujian Khusus: Robin Roefs (Sunderland) , dampak langsung setelah pindah dari Eredivisie dengan banderol €10,5 juta.

, dampak langsung setelah pindah dari Eredivisie dengan banderol €10,5 juta. Beberapa pemain lainnya yang menonjol dan sedang naik daun ditemukan di berbagai posisi, dengan perekrutan pemain muda umumnya cenderung menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan biaya transfernya.

Metodologi

Indeks Nilai Squawka membandingkan kontribusi awal musim (termasuk gol, umpan gol, dan menit bermain ) dengan biaya transfer yang dilaporkan dari pemain itu untuk menilai nilai yang dihasilkan sejauh ini .

membandingkan (termasuk ) dengan dari pemain itu untuk menilai . Ruang Lingkup: Pemain yang direkrut pada jendela transfer musim panas 2025 yang telah tampil di musim Premier League 2025/26 hingga saat ini.

yang telah tampil di hingga saat ini. Angka-angka ini mencerminkan pertandingan yang dimainkan per tanggal publikasi ; biaya transfer yang dilaporkan secara publik digunakan demi konsistensi.

; digunakan demi konsistensi. Ambang batas menit bermain minimum yang masuk akal diterapkan untuk mengurangi data tidak akurat dari sampel yang sangat kecil.

Komentar

“Para penggemar terobsesi dengan biaya transfer, tetapi nilai sebenarnya adalah tentang apa yang Anda berikan di lapangan,” ungkap Tom Dutton, Kepala Konten di Squawka. “Indeks Nilai Squawka menyoroti rekrutan yang sudah berkinerja lebih baik daripada harga transfernya, dan menandai rekrutan yang dampaknya belum sebanding dengan investasinya.”

Baca Analisis Lengkapnya

Jelajahi Indeks Nilai lengkap dan catatan pemain per pemain di sini: Indeks Nilai Squawka 2025/26 — Rekrutan Premier League dengan nilai terbaik sejauh ini .

Tentang Squawka

Squawka adalah merek media sepak bola yang menyajikan berita, analisis berbasis data, statistik langsung, dan berbagai fitur mengenai Premier League, Champions League, serta kompetisi global utama lainnya.

Kontak: squawka@onetwentygroup.com