スクオーカ (Squawka)、プレミアリーグの夏の移籍市場において最も費用対効果の高い選手を発表

ロンドン発, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スクオーカは本日、各選手のシーズン序盤におけるピッチ上での成果と移籍金を比較して算出された、2025年夏の移籍市場における最も費用対効果の高い選手の獲得ランキングであるスクオーカ・バリュー・インデックス (Squawka Value Index) を発表した。

主な調査結果

スクオーカのチームは、2025年夏の移籍市場で獲得した選手を、移籍金に対するパフォーマンスに基づいてランキング化したスクオーカ・バリュー・インデックスを作成した。 当該算出式によれば、リヴァプール (Liverpool) のフロリアン・ヴィルツ (Florian Wirtz) はリーグにおける最も費用対効果の低い移籍選手であり、移籍金1億2,500万ユーロ (約45億2,243万円) に対して、ここまでゴールもアシストも記録していない。 対照的に、僅かな移籍金で加入したマンチェスター・シティ (Manchester City) のラヤン・チェルキ (Rayan Cherki) は、プレミアリーグにおける出場時間399分間で5アシスト1ゴールを記録しており、最も費用対効果の高い移籍選手であると評価されている。

現時点で最も費用対効果の高い移籍選手： ラヤン・チェルキ (マンチェスター・シティ) — 出場399分で5アシスト1ゴールという、報道された移籍金に対して極めて優れた貢献。

— エールディヴィジ (Eredivisie) からの移籍後、移籍金1,050万ユーロ (約19億1,9 43万円) に対して即座にインパクトを示した。 複数のポジションにわたり、その他の注目選手および評価上昇中の選手も特定されており、一般的に若手選手の方が移籍金に対する価値が高まる傾向にある。

調査方法

スクオーカ・バリュー・インデックス は、 シーズン序盤の貢献度 ( ゴール、アシスト、出場時間 を含む) と報道された選手の 移籍金 を比較し、 これまでに創出された価値 している。

は、 ( を含む) と報道された選手の を比較し、 している。 対象範囲： 2025年夏の移籍期間中に契約 し、現在までに 2025/26シーズンのプレミアリーグに出場した選手

し、現在までに 数値は 公開日時点 の試合数を反映しており、 公表されている移籍金 は一貫性を保つために使用されている。

の試合数を反映しており、 は一貫性を保つために使用されている。 極端に小さいサンプルから生じるノイズを排除するため、妥当な出場時間の下限値が適用されている。

コメント

「ファンは移籍金にこだわりますが、真の価値とはピッチ上で何をもたらすかです。」とスクオーカのコンテンツ責任者、トム・ダットン (Tom Dutton) は述べている。 「スクオーカ・バリュー・インデックスは、すでに移籍金を上回る成果を上げている選手にスポットライトを当て、その投資に見合うインパクトを未だ示せていない選手も明らかにしています。」

分析全文を読む

バリュー・インデックスの全文と選手ごとのコメントについては、こちらを参照されたい： スクオーカバリュー・インデックス2025/26 — 現時点における、最も費用対効果の高いプレミアリーグの移籍選手 (Squawka Value Index 2025/26 — Best-value Premier League signings so far)

