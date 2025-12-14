LONDON, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스쿼카(Squawka)는 오늘 스쿼카 밸류 인덱스 (Squawka Value Index)를 발표했다. 이 지표는 2025년 여름 프리미어리그 이적시장에서 영입된 선수들의 초반 시즌 활약을 이적료 대비 성과로 수치화해 평가한 데이터 기반 순위이다.

주요 결과

스쿼카 팀은 2025년 여름 이적시장의 선수들을 대상으로, 이적료 대비 경기 퍼포먼스를 분석해 가성비 최고의 영입 순위(Squawka Value Index)를 산출했다. 분석 결과, 리버풀의 플로리안 비르츠(Florian Wirtz)는 무려 1억 2,500만 유로의 이적료에도 불구하고 골과 도움이 단 한 개도 없어 현재까지 가장 낮은 가치의 영입으로 평가되었다. 반면, 맨체스터 시티의 라얀 셰르키(Rayan Cherki)는 이적료의 극히 일부 수준으로 영입되었음에도, 프리미어리그 399분 출전 동안 5도움과 1골을 기록하며 최고의 가성비 영입 1위에 올랐다.

현재까지 최고의 가성비 영입: 라얀 셰르키(맨체스터 시티) — 399분 출전 동안 5도움 + 1골. 보고된 이적료 대비 탁월한 기여도를 기록.

— 399분 출전 동안 5도움 + 1골. 보고된 이적료 대비 탁월한 기여도를 기록. 현재까지 최저의 가성비 영입: 플로리안 비르츠(리버풀) — 이적료 1억 2,500만 유로에도 불구하고 지금까지 골·도움 0개.

— 이적료 1억 2,500만 유로에도 불구하고 지금까지 골·도움 0개. 주목할 만한 영입: 로빈 로엡스(선덜랜드) — 에레디비지에서 1,050만 유로에 영입된 후 즉각적인 경기력 향상을 보여줌.

— 에레디비지에서 1,050만 유로에 영입된 후 즉각적인 경기력 향상을 보여줌. 그 외 두각을 드러낸 선수들을 살펴보면 여러 포지션에서 뛰어난 활약과 성장세가 확인되었으며, 젊은 선수일수록 이적료 대비 높은 가치를 보여주는 경향이 나타남

조사 방법

스쿼카 밸류 인덱스 (Squawka Value Index) 는 시즌 초반 선수의 기여도 ( 골 , 도움 , 출전 시간 등 ) 를 이적료와 비교해 현재까지 창출된 가치를 평가 한다.

는 ( ) 한다. 분석 대상: 2025 년 여름 이적시장에 영입되어 2025/26 프리미어리그 시즌에서 출전 기록이 있는 선수들.

기록이 있는 선수들. 모든 수치는 발표 시점까지의 경기 데이터를 기준으로 하며 , 이적료는 공개된 공식 수치 를 사용해 일관성을 유지한다.

를 사용해 일관성을 유지한다. 극도로 적은 출전 시간을 가진 샘플에서 발생할 수 있는 통계적 오류를 줄이기 위해 최소 출전 시간 기준(threshold)을 적용했다.

코멘트

스쿼카 콘텐츠 총괄을 맡고 있는 톰 더튼(Tom Dutton)은 “팬들은 이적료 수치에 집착하지만, 진정한 가치는 결국 경기장에서 무엇을 보여주느냐에 달려 있다.”라고 단언하며 “스쿼카 밸류 인덱스는 이미 자신의 몸값을 뛰어넘는 활약을 보여주는 영입 선수들을 조명하는 동시에, 아직 투자 대비 성과가 나타나지 않은 선수들도 장 보여준다.”고 설명했다.

전체 분석 보기

전체 밸류 인덱스 및 선수별 상세 분석은 아래 링크에서 확인할 수 있다: 스쿼카 밸류 인덱스 2025/26 시즌 — 지금까지의 프리미어리그 최고 가성비 영입 순위 (S quawka Value Index 2025/26 — Best-value Premier League signings so far) .

Squawka 소개

스쿼카(Squawka)는 프리미어리그, 챔피언스리그 및 주요 글로벌 대회를 대상으로 뉴스, 데이터 기반 분석, 실시간 통계, 특집 콘텐츠를 제공하는 축구 미디어 브랜드이다

연락처 정보: squawka@onetwentygroup.com