Pembelian Musim Panas Bernilai Terbaik Liga Perdana Diumumkan oleh Squawka

Penemuan Utama

Pasukan Squawka telah menyusun Squawka Value Index yang menilai pembelian bernilai terbaik dalam jendela perpindahan musim panas 2025 berdasarkan prestasi pemain berbanding yuran perpindahan mereka. Formula kami menunjukkan bahawa Florian Wirtz dari Liverpool merupakan pembelian dengan nilai terburuk liga setakat ini, apabila masih belum mencatat sebarang gol atau bantuan gol walaupun dibeli dengan harga €125 juta. Sebaliknya, Rayan Cherki dari Manchester City, yang menyertai kelab dengan yuran jauh lebih rendah, muncul sebagai pembelian bernilai terbaik dengan lima bantuan gol dan satu gol dalam hanya 399 minit aksi Liga Perdana.

Nilai terbaik setakat ini: Rayan Cherki (Manchester City) — 5 bantuan gol + 1 gol dalam 399 minit; sumbangan luar biasa berbanding yuran yang dilaporkan.

— 5 bantuan gol + 1 gol dalam 399 minit; sumbangan luar biasa berbanding yuran yang dilaporkan. Nilai terendah setakat ini: Florian Wirtz (Liverpool) — belum mencatat sebarang gol atau bantuan gol setakat ini berbanding yuran perpindahan €125 juta.

— belum mencatat sebarang gol atau bantuan gol setakat ini berbanding yuran perpindahan €125 juta. Sebutan Khas: Robin Roefs (Sunderland) — memberi impak segera selepas perpindahan dari Eredivisie dengan yuran €10.5 juta.

— memberi impak segera selepas perpindahan dari Eredivisie dengan yuran €10.5 juta. Beberapa pemain lain yang menonjol serta peningkatan prestasi turut dikenal pasti merentasi pelbagai posisi, dengan pemain muda secara umumnya menunjukkan trend nilai yang lebih tinggi berbanding yuran perpindahan.

Metodologi

Squawka Value Index membandingkan sumbangan awal musim (termasuk jaringan gol, bantuan gol dan minit permainan ) dengan yuran perpindahan yang dilaporkan bagi menilai nilai yang telah dijana setakat ini .

membandingkan (termasuk ) dengan bagi menilai . Skop: Pemain yang ditandatangani dalam jendela perpindahan musim panas 2025 dan telah membuat penampilan dalam musim Liga Perdana Inggeris 2025/26 setakat ini.

dan telah membuat penampilan dalam setakat ini. Angka yang dipaparkan mencerminkan perlawanan yang dimainkan sehingga tarikh penerbitan ; yuran perpindahan yang dilaporkan secara umum digunakan bagi memastikan konsistensi.

; digunakan bagi memastikan konsistensi. Satu ambang minimum minit permainan yang munasabah diterapkan bagi mengurangkan gangguan data daripada sampel yang terlalu kecil.

Komen

“Nilai bukan soal harga perpindahan, tetapi apa yang disumbangkan pemain di atas padang,” kata Tom Dutton, Ketua Kandungan di Squawka. “Squawka Value Index menonjolkan pemain yang ditandatangani dan telah mengatasi nilai harga mereka — serta mengenal pasti mereka yang impaknya masih belum setimpal dengan pelaburan.”

Baca Analisis Penuh

Terokai Indeks Nilai penuh dan ulasan pemain demi pemain di sini: Squawka Value Index 2025/26 — Pemain Liga Perdana Inggeris dengan nilai terbaik setakat ini .

Perihal Squawka

Squawka ialah jenama media bola sepak yang menyampaikan berita, analisis berasaskan data, statistik langsung dan pelbagai ciri merentasi Liga Perdana, Liga Juara-Juara, serta kejohanan utama dunia.

