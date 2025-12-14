LONDRES, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Squawka divulgou hoje o Squawka Value Index, um ranking baseado em dados das contratações de melhor valor de transferências do verão de 2025, comparando o desempenho em campo no início da temporada de cada jogador com sua taxa de transferência.

Dados Principais

A equipe da Squawka criou o Squawka Value Index, um índice que classifica as contratações de melhor valor das transferências de verão de 2025 com base nos desempenhos em relação às taxas de transferência. Nossa fórmula mostra que Florian Wirtz, do Liverpool, foi a contratação de pior valor da liga até agora, sem gols ou assistências, apesar do preço da contratação de € 125 milhões. Por outro lado, Rayan Cherki, do Manchester City, que foi contratado por uma fração do preço, tem sido a melhor contratação com cinco assistências e um gol em apenas 399 minutos de ação na Premier League.

Melhor valor até o momento: Rayan Cherki (Manchester City)

Menor valor até o momento: Florian Wirtz (Liverpool)

Menção Honrosa: Robin Roefs (Sunderland)

Destaques e risers adicionais identificados em várias posições, com contratações de mais jovens geralmente tendendo a um valor mais alto em relação à taxa.

Metodologia

O Squawka Value Index compara a contribuição no início da temporada (incluindo gols, assistências e minutos jogados ) com a taxa de transferência informada do jogador para avaliar o valor gerado até agora .

compara a (incluindo ) com a do jogador para avaliar o . Escopo: Jogadores contratados no verão de 2025 atuantes na temporada 2025/26 da Premier League até o momento.

atuantes na até o momento. Os números mostram as partidas disputadas na data da publicação ; taxas de transferência informadas publicamente são usadas para consistência.

; são usadas para consistência. Um limiar mínimo sensato em minutos é aplicado para reduzir a influência de amostras extremamente pequenas.

Comentários

“Os torcedores ficam obcecados com as taxas de transferência, mas o valor é mostrado em campo”, disse Tom Dutton, Dirigente de Conteúdo da Squawka. "O Squawka Value Index destaca as contratações que já estão superando o seu preço — e mostras as contratações cujo impacto ainda não está correspondendo ao investimento."

Explore o Índice de Valor completo e as notas jogador a jogador aqui: Squawka Value Index 2025/26 — Melhores contratações da Premier League até agora .

Sobre a Squawka

A Squawka é uma marca de mídia de futebol que fornece notícias, análises baseadas em dados, estatísticas ao vivo e recursos em toda a Premier League, Liga dos Campeões e grandes competições globais.

