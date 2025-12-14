Squawka ประกาศรายชื่อผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดของ Premier League ในช่วงฤดูร้อนนี้

ลอนดอน, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Squawka ประกาศดัชนีมูลค่า Squawka ซึ่งเป็นการจัดอันดับตามข้อมูลของผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดจากตลาดซื้อขายนักเตะช่วงฤดูร้อนปี 2025 โดยเปรียบเทียบผลงานที่สนามในช่วงต้นฤดูกาลของนักเตะแต่ละคนกับค่าตัวในการย้ายทีม
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ทีมงาน Squawka ได้จัดทำดัชนีมูลค่า Squawka โดยจัดอันดับผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงฤดูร้อนปี 2025 โดยพิจารณาจากผลงานเมื่อเทียบกับค่าตัวในการย้ายทีม สูตรของเราแสดงให้เห็นว่า Florian Wirtz ของ Liverpool เป็นผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญาเข้ามาแล้วไม่คุ้มค่าที่สุดในลีกจนถึงตอนนี้ เนื่องจากไม่มีประตูหรือแอสซิสต์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งๆ ที่ราคาของเขาสูงถึง 125 ล้านยูโร ในทางตรงกันข้าม Rayan Cherki จาก Manchester City ซึ่งย้ายมาร่วมทีมด้วยราคาที่ถูกกว่ามาก ถือเป็นผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุด เนื่องจากทำแอสซิสต์ได้ 5 ครั้งและทำได้ 1 ประตูในเวลาเพียง 399 นาทีในการแข่งขัน Premier League
- คุ้มค่ามากที่สุดจนถึงปัจจุบัน: Rayan Cherki (Manchester City) ซึ่งทำได้ 5 แอสซิสต์ + 1 ประตูใน 399 นาที นับเป็นผลงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับค่าตัวที่ได้รับรายงาน
- คุ้มค่าน้อยที่สุดจนถึงปัจจุบัน: Florian Wirtz (Liverpool) ซึ่งยังไม่มีประตูหรือแอสซิสต์เลย เทียบกับค่าตัวย้ายทีม 125 ล้านยูโร
- ควรค่าแก่การกล่าวถึง: Robin Roefs (Sunderland) ซึ่งสร้างผลลัพธ์ได้ทันทีหลังย้ายมาจาก Eredivisie ด้วยค่าตัว 10.5 ล้านยูโร
- นอกจากนี้ ยังมีนักเตะที่โดดเด่นและนักเตะดาวรุ่งในหลายตำแหน่ง โดยการเซ็นสัญญากับผู้ค้าแข้งที่มีอายุน้อยมักคุ้มค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าตัว
เกณฑ์การวัด
- ดัชนีมูลค่า Squawka เปรียบเทียบผลงานในช่วงต้นฤดูกาล (ซึ่งประกอบด้วยประตู แอสซิสต์ และนาทีที่ลงเล่น) กับค่าตัวนักเตะในการย้ายทีมตามที่ได้รับรายงาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าที่สร้างขึ้นจนถึงปัจจุบัน
- ขอบเขต: นักเตะที่เซ็นสัญญาในช่วงฤดูร้อนปี 2025 ซึ่งได้ลงเล่นในฤดูกาล Premier League 2025/2026 จนถึงปัจจุบัน
- ตัวเลขสะท้อนถึงจำนวนแมตช์ที่เล่น ณ วันที่เผยแพร่ และมีการใช้ค่าตัวในการย้ายทีมตามที่รายงานต่อสาธารณะเพื่อความสอดคล้อง
- มีการใช้เกณฑ์นาทีขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างที่มีน้อยเกินไป
ความคิดเห็น
“แฟนๆ ต่างหมกมุ่นอยู่กับค่าตัวในการย้ายทีม แต่มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ผลงานในสนาม” Tom Dutton หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาของ Squawka กล่าว “ดัชนีมูลค่า Squawka เน้นย้ำถึงผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญาและทำผลงานได้ดีกว่าราคาที่จ่ายไป และชี้ให้เห็นถึงผู้ที่มีผลงานยังไม่สอดคล้องกับการลงทุน”
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม
สำรวจดัชนีมูลค่าฉบับเต็มและบันทึกข้อมูลนักเตะรายบุคคลได้ที่นี่ ดัชนีมูลค่า Squawka ปี 2025/2026 ซึ่งมีผู้ค้าแข้งที่เซ็นสัญญา Premier League ที่คุ้มค่าที่สุดจนถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับ Squawka
Squawka เป็นแบรนด์สื่อฟุตบอลที่นำเสนอข่าว การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึก สถิติสด และเนื้อหาพิเศษ ครอบคลุมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และรายการระดับโลกอื่น ๆ
ติดต่อ: squawka@onetwentygroup.com