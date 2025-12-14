伦敦, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka 今日发布 Squawka 性价比指数。该指数基于数据分析，通过对比球员在赛季初期的场上表现与其转会费，对 2025 年夏季转会窗口中性价比最高的引援进行系统排名。

核心发现：

Squawka 团队推出了 Squawka 性价比指数，该指数以球员的实际表现与其转会费之间的对比为依据，对 2025 年夏季转会窗口中性价比最高的引援进行了排名。 数据显示，利物浦的 Florian Wirtz 目前是联赛中性价比最低的引援——尽管其转会费高达 1.25 亿欧元，但迄今仍未取得进球或助攻。 相比之下，曼城引进的 Rayan Cherki 以远低于前者的转会成本加盟，却成为目前最具性价比的引援——他在仅 399 分钟的英超出场时间内贡献了 5 次助攻和 1 粒进球。

截至目前最佳性价比：Rayan Cherki (曼城) —— 英超出场 399 分钟，贡献 5 次助攻和 1 粒进球，转会费回报率极高。

—— 英超出场 399 分钟，贡献 5 次助攻和 1 粒进球，转会费回报率极高。 截至目前最低性价比：Florian Wirtz (利物浦) ——转会费高达 1.25 亿欧元，至今仍无进球或助攻。

——转会费高达 1.25 亿欧元，至今仍无进球或助攻。 值得关注：Robin Roefs (桑德兰) —— 以 1050 万欧元自荷甲加盟后迅速产生影响。

—— 以 1050 万欧元自荷甲加盟后迅速产生影响。 榜单还甄选出多个位置上的其他亮点球员与上升新星；整体来看，年轻引援相较转会费往往展现出更高的性价比。

研究方法

Squawka 性价比指数 通过对比球员的 赛季初期贡献 (包括 进球、助攻和出场时间 ) 与其 公开报道的转会费 ，来评估其 截至目前创造的价值 。

通过对比球员的 (包括 ) 与其 ，来评估其 。 统计范围： 2025 年夏季转会窗口签下的球员 ，且已在 2025/26 赛季英超联赛 中出场。

，且已在 中出场。 数据统计截至 发布日期 ；为保持一致性，均采用 公开报道的转会费 。

；为保持一致性，均采用 。 榜单应用了合理的最低出场时间门槛，以减少极小样本量带来的数据干扰。

评论

Squawka 内容负责人 Tom Dutton 表示：“球迷往往过度关注转会费本身，但真正的价值体现在球场上的实际贡献。 Squawka 性价比指数聚焦那些已经明显跑赢身价的引援，同时也提示那些场上影响力尚未与投入相匹配的签约。”

阅读完整分析

探索完整性价比指数及球员逐一点评，请访问：2025/26 赛季 Squawka 性价比指数——截至目前英超最具性价比引援 。

关于 Squawka

Squawka 是一家足球媒体品牌，主要围绕英超、欧冠及全球各大顶级赛事，提供新闻报道、数据驱动的分析、实时统计数据与专题内容。

