倫敦, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka 今天公佈 Squawka 價值指數，此由數據驅動的排名列出 2025 年夏季轉會窗中價值最大的收購，透過比較每名球員季初場上表現與其轉會費作評估。

主要成果

Squawka 團隊編制了 Squawka 價值指數，根據球員表現與其轉會費的關係，對 2025 年夏季轉會窗的最佳價值簽約作出排名。 我們的計算公式顯示，利物浦的 Florian Wirtz 是聯賽至今最不值的收購，縱然身價高達 1.25 億歐元，他至今仍未有入球或助攻。 相比之下，曼城的 Rayan Cherki 以低廉轉會費加盟，獲視為最具價值的簽約，在英超僅 399 分鐘內錄得 5 次助攻和 1 個入球。

至今最超值：Rayan Cherki（曼城） — 399 分鐘內交出 5 次助攻和 1 個入球；相對轉會費而言可謂貢獻非凡。

— 399 分鐘內交出 5 次助攻和 1 個入球；相對轉會費而言可謂貢獻非凡。 至今最不值：Florian Wirtz（利物浦） — 面對 1.25 億歐元轉會費，至今未有入球或助攻。

— 面對 1.25 億歐元轉會費，至今未有入球或助攻。 值得嘉許：Robin Roefs（新特蘭） — 以 1,050 萬歐元從荷甲轉會後，立竿見影。

— 以 1,050 萬歐元從荷甲轉會後，立竿見影。 多個位置上，我們亦發現另有亮眼球員及新晉新星，年輕簽約相對於其費用普遍呈現更高價值。

研究方法

Squawka Value Index 將球員的 季初表現 （包括 入球、助攻及上陣分鐘 ）與其 公開報道的轉會費 作比較，以衡量 至今產生的價值 。

將球員的 （包括 ）與其 作比較，以衡量 。 範圍： 在 2025 年夏季轉會窗簽入的球員 ，至今已在 2025/26 英超球季 中上陣。

，至今已在 中上陣。 數據反映 截至發佈日期 的比賽；並以 公開報道的轉會費 作為標準，以保持一致。

的比賽；並以 作為標準，以保持一致。 我們設定了合理的最低上陣時間門檻，以減少極小樣本造成的誤差。

評論

Squawka 內容總監 Tom Dutton 表示：「球迷總是熱衷討論轉會費，但真正價值取決於球場上的貢獻。 『Squawka 價值指數』讓那些表現已超越其標價的簽約成為焦點，並點出那些作用仍然不及投資額的球員。」

閱讀分析全文

在此探索完整的價值指數及每位球員評註： Squawka 價值指數 2025/26 — 至今英超最佳價值簽約 。

關於 Squawka

Squawka 是專業足球媒體品牌，提供涵蓋英超、歐冠盃及全球頂級賽事的新聞報道、數據分析、實時統計及專題特輯。

聯絡方式：squawka@onetwentygroup.com