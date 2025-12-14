Bitget conecta a más de 7.300 estudiantes en seis escuelas en Filipinas a través del programa Blockchain4Youth Starlink

VICTORIA, Seychelles, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, ha ampliado su iniciativa Blockchain4Youth (B4Y) con un importante despliegue de Starlink que lleva Internet satelital de alta velocidad a seis escuelas en Surigao del Norte, Siquijor y Negros Oriental. Bitget ha brindado conectividad confiable a más de 7,300 estudiantes y más de 100 docentes, marcando uno de los esfuerzos de inclusión digital más significativos en comunidades isleñas remotas en Filipinas.

El programa ahora apoya a Espoir School of Life y Lasala Integrated School en Surigao del Norte; Apo Elementary School y Arts & Design Collective Dumaguete en Negros Oriental; y Siquijor State College y Siquijor Provincial Science High School en Siquijor. Para muchas de estas escuelas, esto marca la primera vez que han experimentado un acceso confiable a internet de alta velocidad, transformando la forma en que se imparten las clases y cómo los docentes preparan las lecciones. Varios campus dependían anteriormente por completo de hojas de trabajo impresas debido a una conectividad a internet poco confiable o inexistente.

"Este proyecto no se trata solo de conectividad, se trata de oportunidades", dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. "Al llevar Starlink a estas islas, estamos brindando a miles de jóvenes su primer acceso real al mundo digital y a las herramientas que necesitan para participar en la economía del mañana".

Junto con cada instalación, el equipo de Bitget realizó consultas con educadores, evaluaciones de preparación digital y pruebas tempranas de los módulos de aprendizaje de Blockchain4Youth. Estas actividades sientan las bases para futuros programas de Web3 y alfabetización digital, asegurando que las escuelas puedan aprovechar plenamente su nueva conectividad más allá de simplemente acceder a internet. Los docentes ahora tienen acceso a capacitación en línea y a planes de estudio actualizados, mientras que los estudiantes pueden interactuar con recursos de aprendizaje interactivos que antes eran inaccesibles.

Este despliegue de Starlink es parte de la visión más amplia de Bitget bajo su iniciativa PayFi Islands, que tiene como objetivo extender la infraestructura digital y la educación a regiones desatendidas en toda Filipinas. Bitget planea continuar implementando soluciones de conectividad y lanzando programas de habilidades digitales para garantizar que ningún estudiante o comunidad quede excluido del panorama digital en rápida evolución.

Al combinar el acceso a Internet de alta velocidad con apoyo educativo a largo plazo, Bitget está ayudando a las comunidades remotas a cerrar la brecha digital, mejorar los resultados del aprendizaje y construir caminos hacia una participación en la economía digital global.

