Bitget connecte plus de 7 300 élèves dans six écoles des Philippines grâce au programme Starlink Blockchain4Youth

VICTORIA, Seychelles, 14 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse universelle (UEX) au monde, a étendu son initiative Blockchain4Youth (B4Y) avec un déploiement majeur de Starlink qui apporte l’Internet haut débit par satellite à six écoles des provinces de Surigao del Norte, Siquijor, et Negros Oriental. Bitget a fourni une connectivité fiable à plus de 7 300 élèves et à plus de 100 enseignants, marquant l’un des efforts d’inclusion numérique les plus significatifs dans les communautés insulaires isolées des Philippines.

Le programme soutient désormais les établissements Espoir School of Life et Lasala Integrated School dans le Surigao del Norte, Apo Elementary School et Arts & Design Collective Dumaguete dans le Negros Oriental, ainsi que Siquijor State College et Siquijor Provincial Science High School à Siquijor. Nombre de ces écoles découvrent pour la première fois les avantages d’un accès fiable à l’Internet haut débit, ce qui transforme la façon dont les cours sont dispensés et la manière dont les enseignants préparent les leçons. Précédemment, plusieurs campus dépendaient entièrement de feuilles de travail imprimées en raison d’une connectivité à Internet peu fiable, voire inexistante.

« Ce projet ne se résume pas juste à la connectivité, il s’agit surtout d’ouvrir des perspectives, » a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En reliant ces îles au réseau Starlink, nous offrons à des milliers de jeunes leur premier véritable accès au monde numérique et les outils dont ils ont besoin pour participer à l’économie de demain. »

En parallèle de chaque installation, l’équipe de Bitget a mené des consultations auprès des éducateurs, des évaluations de la préparation numérique ainsi que des tests préliminaires des modules d’apprentissage de Blockchain4Youth. Ces activités jettent les bases des futurs programmes d’alphabétisation numérique et de connaissance du Web3, garantissant ainsi que les écoles puissent tirer pleinement parti de leur nouvelle connectivité au-delà du simple accès à Internet. Les enseignants ont désormais accès à des formations en ligne et à des programmes d’enseignement mis à jour, tandis que les élèves peuvent bénéficier de ressources d’apprentissage interactives auparavant inaccessibles.

Ce déploiement de Starlink s’inscrit dans la vision plus large de Bitget dans le cadre de son initiative PayFi Islands, qui vise à étendre l’infrastructure et l’éducation numériques aux régions peu connectées des Philippines. Bitget prévoit de poursuivre le déploiement de solutions de connectivité et le lancement de programmes de compétences numériques afin de garantir qu’aucun élève ni aucune communauté ne soit exclu du paysage numérique en constante évolution.

En associant un accès à l’Internet haut débit à un soutien éducatif sur le long terme, Bitget aide les communautés isolées à combler la fracture numérique, à améliorer les résultats d’apprentissage et à créer des voies d’accès vers une pleine participation à l’économie numérique globale.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, au service de plus de 120 millions d’utilisateurs et ouvrant l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au cœur d’une seule et même plateforme. L’environnement Bitget vise à aider ses utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA et à l’interopérabilité inter jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend développer l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et effectuer des paiements en toute fluidité.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus palpitants du monde.

