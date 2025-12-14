Bitget מחברת יותר מ- 7,300 תלמידים בשישה בתי ספר בפיליפינים דרך תוכנית Blockchain4Youth Starlink

ויקטוריה, סיישל, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הרחיבה את יוזמת Blockchain4Youth (B4Y) שלה עם פריסת Starlink משמעותית שמביאה אינטרנט לווייני מהיר לשישה בתי ספר בסוריגאו דל נורטה, סיקיח'ור ונגרוס אוריינטל בפיליפינים. Bitget סיפקה קישוריות אמינה ליותר מ-7,300 תלמידים ולמעלה מ-100 מורים, מה שמסמן את אחד המאמצים המשמעותיים ביותר להכללה דיגיטלית בקהילות איים מרוחקות בפיליפינים.

כיום התוכנית תומכת בבית הספר לחיים אספואר ובבית הספר המשולב לסאלה בסוריגאו דל נורטה; בית הספר היסודי אפו והקולקטיב לאמנויות ועיצוב דומאגוטה בנגרוס אוריינטל; וכן במכללת המדינה סיקיג'ור ובית הספר התיכון למדעים של מחוז סיקיג'ור בסיקיג'ור. עבור רבים מבתי הספר הללו, זו הפעם הראשונה שהם חוו גישה אמינה לאינטרנט מהיר וגבוה, שמשנה את אופן קיום השיעורים ואת אופן ההכנה של המורים לשיעורים. בעבר, כמה קמפוסים הסתמכו לחלוטין על דפי עבודה מודפסים בשל חוסר אמינות או חוסר חיבור לאינטרנט.







"הפרויקט הזה הוא לא רק על קישוריות — זה על הזדמנות," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "על ידי הבאת סטארלינק לאיים אלה, אנו מעניקים לאלפי צעירים את הגישה האמיתית הראשונה לעולם הדיגיטלי ואת הכלים שהם צריכים כדי להשתתף בכלכלה של מחר."

לצד כל התקנה, הצוות של Bitget ערך ייעוצים עם מחנכים, הערכות מוכנות דיגיטלית ובדיקות מוקדמות של מודולי הלמידה של Blockchain4Youth. פעילויות אלו מניחות את היסודות לתוכניות עתידיות של Web3 ואוריינות דיגיטלית, ומבטיחות שבתי הספר יוכלו לנצל את הקישוריות החדשה שלהם מעבר לגישה לאינטרנט בלבד. כעת למורים יש גישה להכשרה מקוונת ולתכניות לימודים מעודכנות, בעוד שהתלמידים יכולים להתחבר למשאבי למידה אינטראקטיביים שבעבר לא היו נגישים.

השקת Starlink הזו היא חלק מהחזון הרחב יותר של Bitget במסגרת יוזמת PayFi Islands, שמטרתה להרחיב את התשתיות הדיגיטליות והחינוך לאזורים מוחלשים ברחבי הפיליפינים. Bitget מתכננת להמשיך לפרוס פתרונות קישוריות ולהשיק תוכניות מיומנויות דיגיטליות כדי להבטיח שאף סטודנט או קהילה לא יוחרגו מהנוף הדיגיטלי המתפתח במהירות.

