ビットゲット、ブロックチェーンフォーユーススターリンクプログラムを通じて、フィリピンの6校で7,300人以上の学生に高速インターネットを提供

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、スターリンク (Starlink) の大規模導入により、ブロックチェーンフォーユース (Blockchain4Youth、B4Y) イニシアチブを拡大し、スリガオ・デル・ノルテ州、シキホル州、東ネグロス州の6校に高速衛星インターネットを提供した。 ビットゲットは、7,300人以上の学生と100人以上の教師に信頼性の高い接続環境を提供し、フィリピンの離島地域において最も有意義なデジタルインクルージョン施策を実施した。

このプログラムは現在、スルガオ・デル・ノルテ州のエスポワール・スクール・オブ・ライフ (Espoir School of Life) およびラサラ・インテグレーテッド・スクール (Lasala Integrated School)、東ネグロス州のアポ小学校 (Apo Elementary School) およびアーツ・アンド・デザイン・コレクティブ・ドゥマゲッティ (Arts and Design Collective Dumaguete)、シキホル州のシキホル州立大学 (Siquijor State College) およびシキホル州立科学高等学校 (Siquijor Provincial Science High School) で展開されている。 これらの学校の多くにとって、このプログラムは、信頼性の高い高速インターネット接続を初めて導入するものであり、授業の実施や教師の授業準備の方法を変革している。 複数の学校で、インターネット接続が不安定であるか、または全く存在しなかったため、以前は印刷されたワークシートに全面的に依存していた。

「このプロジェクトは単なる接続性だけでなく、機会を創出するものです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。「スターリンクをこれらの島々に導入することで、数千人の若者に初となる真のデジタル世界へのアクセスと、未来の経済に参加するために必要なツールを提供しています」。

各設置プロジェクトと並行して、ビットゲットのチームは、教育者との協議、デジタル対応度評価、ブロックチェーンフォーユース学習モジュールの初期テストを実施した。 これらの活動は、将来のWeb3およびデジタルリテラシープログラムの基盤を築き、学校が単にインターネットにアクセスできるだけでなく、新たに獲得した接続性を最大限に活用できるようにする。 教師はオンライン研修や更新されたカリキュラムを利用できるようになり、学生はこれまで利用できなかったインタラクティブな学習リソースを活用できるようになった。

このスターリンクの導入は、ビットゲットがビジョンとして掲げるペイファイ・アイランド (PayFi Islands) イニシアチブの一環であり、フィリピン全土のサービスが行き届いていない地域へデジタルインフラと教育を拡大することを目的とするものである。 ビットゲットは、急速に進化するデジタル環境から学生や地域社会が取り残されないよう、接続ソリューションの導入とデジタルスキルプログラムの展開を継続していく予定である。

高速インターネットアクセスと長期的な教育支援を組み合わせることで、ビットゲットは遠隔地にある地域社会がデジタルデバイドを解消し、学習成果を向上させ、グローバルなデジタル経済への完全な参加に向けた道筋を築くことを支援している。

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

