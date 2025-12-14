Bitget, Blockchain4Youth 스타링크 프로그램 통해 필리핀 6개 학교 7,300명 이상 학생에게 인터넷 연결 지원

VICTORIA, Seychelles, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 익스체인지(UEX)인 Bitget이 Blockchain4Youth (B4Y) 이니셔티브를 확대하며 수리가오 델 노르테(Surigao del Norte), 시키홀(Siquijor), 네그로스 오리엔탈(Negros Oriental) 지역의 6개 학교에 스타링크(Starlink) 고속 위성 인터넷을 설치했다. 이를 통해 7,300명 이상의 학생과 100명 이상의 교사에게 안정적인 인터넷 연결을 제공했으며, 이는 필리핀 외딴 섬 지역 공동체에서 이루어진 가장 의미 있는 디지털 포용 노력 중 하나로 평가된다.

이 프로그램은 현재 수리가오 델 노르테의 Espoir School of Life와 Lasala Integrated School, 네그로스 오리엔탈의 Apo Elementary School과 Arts & Design Collective Dumaguete, 시키홀의 Siquijor State College와 Siquijor Provincial Science High School을 지원하고 있다. 이들 학교 상당수는 이번 지원을 통해 처음으로 안정적인 고속 인터넷을 경험하게 되었으며, 이는 수업 방식과 교사의 수업 준비 방식 전반에 변화를 가져오고 있다. 과거 여러 캠퍼스는 인터넷이 불안정하거나 아예 없어, 인쇄된 학습지에 전적으로 의존한 수업을 진행해야 했다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “이번 프로젝트는 단순히 연결성을 제공하는 것이 아니라 기회의 문을 여는 일이다.”라고 캠페인 취지를 밝혔다. 이어 “스타링크를 이 섬들에 도입함으로써, 우리는 수천 명의 청소년들에게 디지털 세계에 대한 첫 실질적 접근과 미래 경제에 참여하는 데 필요한 도구를 제공하고 있다.”라고 강조했다.

해당 섬에 개별적 설치와 함께 Bitget 팀은 교사 상담, 디지털 준비도 평가, Blockchain4Youth 학습 모듈의 초기 테스트도 실시했다. 이러한 활동은 향후 Web3 및 디지털 리터러시 프로그램을 위한 기반을 마련하여, 학교가 단순한 인터넷 접속을 넘어 새롭게 확보한 연결성을 최대한 활용할 수 있도록 돕게 된다. 이제 교사들은 온라인 교사 연수와 최신 커리큘럼에 접근할 수 있게 되었고, 학생들은 그동안 이용할 수 없었던 인터랙티브 학습 자료와 함께 학습할 수 있게 되었다.

이번 스타링크 구축은 Bitget이 추진하는 PayFi Islands이니셔티브의 일환으로, 필리핀 내 디지털 인프라와 교육 접근성이 부족한 지역에 디지털 기반시설과 교육 기회를 확대하는 것을 목표로 하고 있다. Bitget은 앞으로도 연결성 솔루션을 계속 제공하고 디지털 기술 교육 프로그램을 도입하여, 어떠한 학생이나 지역사회도 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 소외되지 않도록 지원할 계획이다.

Bitget은 고속 인터넷 접근성과 장기적인 교육 지원을 결합함으로써, 외딴 지역 공동체가 디지털 격차를 해소하고 학습 성과를 향상시키며, 글로벌 디지털 경제에 완전히 참여할 수 있는 지속가능한 경로를 구축하도록 돕고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

