Bitget Menghubungkan Lebih 7,300 Pelajar di Enam Sekolah di Filipina Melalui Program Blockchain4Youth Starlink

VICTORIA, Seychelles, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, telah memperluaskan inisiatif Blockchain4Youth (B4Y) menerusi pelaksanaan Starlink berskala besar yang membawakan internet satelit berkelajuan tinggi ke enam sekolah di Surigao del Norte, Siquijor dan Negros Oriental. Bitget telah menyediakan sambungan internet yang stabil kepada lebih 7,300 pelajar dan lebih 100 orang guru, menjadikannya antara usaha keterangkuman digital paling bermakna di komuniti pulau terpencil di Filipina.

Program ini kini menyokong Espoir School of Life dan Lasala Integrated School di Surigao del Norte; Apo Elementary School serta Arts & Design Collective Dumaguete di Negros Oriental; dan Siquijor State College serta Siquijor Provincial Science High School di Siquijor. Bagi sebahagian besar sekolah ini, inisiatif tersebut merupakan kali pertama mereka memperoleh akses internet berkelajuan tinggi yang stabil, sekali gus memperbaharui kaedah pengajaran di bilik darjah serta proses penyediaan bahan pengajaran oleh guru. Sebelum ini, beberapa kampus bergantung sepenuhnya kepada lembaran kerja bercetak berikutan sambungan internet yang tidak stabil atau langsung tidak tersedia.

“Projek ini bukan sekadar mengenai sambungan internet — ia berkaitan dengan peluang,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.“Dengan membawa Starlink ke pulau-pulau ini, kami membuka akses digital sebenar buat ribuan golongan muda serta menyediakan mereka dengan alat yang diperlukan untuk menyertai ekonomi masa hadapan.”

Seiring dengan setiap pemasangan, pasukan Bitget turut menjalankan sesi perundingan bersama pendidik, penilaian tahap kesiapsiagaan digital, serta ujian awal modul pembelajaran Blockchain4Youth. Aktiviti-aktiviti ini meletakkan asas kukuh bagi pelaksanaan program Web3 dan literasi digital pada masa hadapan, sekali gus memastikan sekolah dapat memanfaatkan sepenuhnya sambungan baharu ini melangkaui sekadar akses internet semata-mata. Guru kini mempunyai akses kepada latihan dalam talian serta kurikulum terkini, manakala pelajar dapat berinteraksi dengan sumber pembelajaran interaktif yang sebelum ini tidak dapat diakses.

Pelaksanaan Starlink ini merupakan sebahagian daripada visi lebih luas Bitget di bawah inisiatif PayFi Islands, yang bertujuan memperluaskan infrastruktur digital dan pendidikan ke kawasan yang kurang mendapat perkhidmatan di seluruh Filipina. Bitget merancang untuk terus melaksanakan penyelesaian sambungan serta melancarkan program kemahiran digital bagi memastikan tiada pelajar atau komuniti yang tercicir dalam landskap digital yang berkembang pesat.

Dengan menggabungkan akses internet berkelajuan tinggi bersama sokongan pendidikan jangka panjang, Bitget membantu komuniti terpencil merapatkan jurang digital, meningkatkan hasil pembelajaran, serta membina laluan ke arah penyertaan penuh dalam ekonomi digital global.

