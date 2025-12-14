Bitget 通过 Blockchain4Youth 星链计划为菲律宾六所学校的 7,300 余名学生接入互联网

塞舌尔维多利亚, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 通过大规模星链部署，将其 Blockchain4Youth (B4Y) 计划扩展至苏里高北省、锡基霍尔省和内格罗斯东省的六所学校，为当地学生提供高速卫星互联网接入。 Bitget 已为超过 7,300 名学生和 100 余名教师提供稳定网络连接，成为菲律宾偏远岛屿社区最具影响力的数字普惠举措之一。

目前受助学校包括苏里高北省的 Espoir School of Life 与 Lasala Integrated School、内格罗斯东省的 Apo Elementary School 与 Arts & Design Collective Dumaguete，以及锡基霍尔的 Siquijor State College 和 Siquijor Provincial Science High School。 对多数学校而言，这是他们首次体验可靠的高速互联网，彻底改变了课堂教学方式与教师备课模式。 此前部分学校因网络不稳定或完全缺失，曾完全依赖纸质教材。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“这个项目不仅关乎网络连接，更关乎机遇。通过将星链带入这些岛屿，我们为数千名年轻人首次提供真正接触数字世界的机会，并赋予他们参与未来经济所需的技能和资源。”

在每次安装过程中，Bitget 团队还进行了教师座谈会、数字素养评估，以及 Blockchain4Youth 学习模块的早期测试。 这些活动为未来的 Web3 与数字素养项目奠定了基础，确保学校能够充分发挥新网络的潜力，而不仅仅是上网。 教师现可获取在线培训和最新课程资料，学生也能够使用此前无法接触的互动学习资源。

此次星链部署是 Bitget 旗下 PayFi Islands 计划更大布局的一部分，旨在将数字基础设施与教育延伸至菲律宾服务不足的地区。 Bitget 计划继续部署网络连接解决方案，并推出数字技能项目，确保每一位学生或社区都能跟上数字时代快速发展的步伐。

通过将高速网络接入与长期教育支持相结合，Bitget 正帮助偏远社区跨越数字鸿沟、提升学习成效，并为他们全面参与全球数字经济铺路。

