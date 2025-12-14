Bitget 透過 Blockchain4Youth 星鏈計劃，為菲律賓六間學校超過 7,300 名學生接通網絡連線

塞舌爾維多利亞, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget，透過大規模部署星鏈 (Starlink) 設備，擴展其 Blockchain4Youth (B4Y)計劃，為北蘇里高省、錫基霍爾島及東內格羅斯省共六間學校提供高速衛星網絡。 Bitget 為超過 7,300 名學生及 100 多位教師提供穩定網絡連線，標誌著菲律賓偏遠島嶼社區一項極具意義的數碼共融舉措。

此計劃目前支援北蘇里高省的 Espoir School of Life 及 Lasala Integrated School；東內格羅省的 Apo Elementary School 及 Arts & Design Collective Dumaguete；以及錫基霍爾島的 Siquijor State College 和 Siquijor Provincial Science High School。 對很多學校而言，這是首次享有可靠的高速互聯網，徹底改變課堂教學模式及教師備課方法。 此前因網絡不穩或毫無網絡，幾間學校只能完全依賴印刷工作紙教學。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「此項目不止關乎網絡連通，更是創造機遇。透過將星鏈帶到這些島嶼，我們讓成千上萬的青年首次真正踏足數碼領域，並掌握投入未來經濟所需的工具。」

在每次安裝過程中，Bitget 團隊均安排教育諮詢、數碼就緒評估，並事先測試 Blockchain4Youth 學習單元。 此等活動為未來的 Web3 及數碼素養計劃打下根基，確保學校得以充分運用新獲得的網絡連線，而不只限於普通上網。 教師現可參與網上培訓和取得更新課程，學生亦可接觸以往無法接觸的互動學習資源。

此星鏈推行屬 Bitget PayFi Islands 計劃下廣闊願景的一部分，該計劃致力把數碼基建及教育推廣至菲律賓全國缺乏服務的區域。 Bitget 有意繼續推行網絡連線方案和推出數碼技能課程，以確保所有學生及社區都能緊貼數碼環境的飛速演變。

透過結合高速網絡連線及長期教育支援，Bitget 正協助偏遠社區縮窄數碼差距、提升學習成效，並開闢全面融入全球數碼經濟的途徑。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91ce35a2-8229-4dba-ad6f-235df8c52dfd

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c192cdd3-a997-4e90-a996-5383f1433a24

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e70b39a-9206-453c-bbed-c614f6681da8