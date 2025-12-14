Robex reicht Nachtrag zum Informationsrundschreiben im Zusammenhang mit der Änderung des Arrangement Agreement mit Predictive Discovery ein

QUEBEC CITY, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: RBX, ASX: RXR) gibt bekannt, dass es im Anschluss an die Mitteilung vom 10. Dezember 2025 einen Nachtrag (das „Addendum”) zum Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 11. November 2025 (das „Rundschreiben”) eingereicht hat. Der Nachtrag enthält bestimmte Informationen zur Änderungsvereinbarung (die „Änderungsvereinbarung“), die zwischen Robex, Predictive Discovery Limited („Predictive“) (ASX: PDI) und 9548-5991 Québec Inc. („Acquireco”) geschlossen wurde, um die zuvor angekündigte Vereinbarung vom 5. Oktober 2025 zwischen Robex, Predictive und Acquireco (zusammen mit der Änderungsvereinbarung die „Vereinbarung”) geändert wird, wonach Acquireco, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predictive, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Robex („Robex-Aktien”) im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das „Arrangement”) gemäß Kapitel XVI – Abschnitt II des Business Corporations Act (Québec) (die „Transaktion”) erwerben wird.

Der Stichtag für die Feststellung der Robex-Aktionäre, die berechtigt sind, eine Einladung zur Versammlung zu erhalten und dort abzustimmen, bleibt unverändert der 3. November 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) (4. November 2025 um 6:00 Uhr Australian Western Standard Time) („Stichtag“).

Der Nachtrag wird den Inhabern von Robex-Aktien zum Stichtag („Robex-Aktionäre“) im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung („Hauptversammlung“) der Robex-Aktionäre zugesandt, die für den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) einberufen wurde, damit die Robex-Aktionäre über einen Sonderbeschluss (den „Arrangement-Beschluss”) zur Genehmigung der Transaktion beraten und abstimmen können. Eine Kopie des Nachtrags wurde im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca hinterlegt.

Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger Direktoren von Robex (der „Robex-Sonderausschuss“) und nach Beratung mit seinen externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Robex-Verwaltungsrat”) einstimmig beschlossen, dass die Vereinbarung im besten Interesse von Robex liegt und dass die geänderte Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre im Rahmen der Transaktion erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre fair ist. Dementsprechend EMPFIEHLT DER ROBEX-VERWALTUNGSRAT EINSTIMMIG, DASS DIE ROBEX-AKTIONÄRE AUF DER VERSAMMLUNG FÜR DEN ARRANGEMENT-BESCHLUSS STIMMEN.

Vertagung der Versammlung auf den 30. Dezember 2025

Die Versammlung, die ursprünglich für den 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) angeraumt war, wurde auf den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) verschoben, um den Robex-Aktionären zusätzliche Zeit für die Einreichung von Stimmrechtsvertretungsformularen oder Abstimmungsformularen zu geben.

Die Versammlung wird virtuell abgehalten. Um teilzunehmen, müssen sich Robex-Aktionäre bis zum 22. Dezember 2020 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) online unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) bis zum 22. Dezember 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) (23. Dezember 2025 um 6:00 Uhr Australian Western Standard Time) registrieren. Robex-Aktionäre können über die oben angegebenen Registrierungslinks, die als Zugangspunkt zur Versammlung dienen, auf die Versammlung zugreifen und daran teilnehmen.

Frist für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen verlängert

Das Stimmrechtsvertretungsformular, das Abstimmungsformular (einschließlich der CDI-Abstimmungsformulare) und das Übermittlungsschreiben, die den Robex-Aktionären zusammen mit dem Rundschreiben Ende November 2025 zugestellt wurden, bleiben gültig. Für Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bereits abgestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie ihre Abstimmung nicht ändern möchten. Wenn Sie Ihr Stimmrechtsvertretungsformular oder Ihr Abstimmungsformular noch nicht eingereicht haben oder Ihre Stimme ändern möchten, lesen Sie bitte die aktualisierten Anweisungen unten sorgfältig durch.

Die Frist für die Einreichung von Stimmrechtsvertretungsformulare wurde bis zum 29. Dezember 2025, 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 29. Dezember 2025 (6:00 Uhr verlängert) (die „geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare“). Um gültig zu sein, muss das Stimmrechtsvertretungsformular spätestens bis zur geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare per Internet, Telefon oder Post im Büro der Transferstelle der Gesellschaft, Computershare Investor Services Inc., in Toronto, 320 Bay St., 14th Floor, Toronto, Ontario, M5H 4A6, eingegangen sein.

Die Frist zum Einreichen der CDI-Abstimmungsformulare wurde ebenfalls verlängert. Das CDI-Abstimmungsformular ist nun beim CDI-Register der Gesellschaft, Computershare Investor Services Pty Limited, per Internet unter www.investorvote.com.au, per Post an GPO Box 242, Melbourne, Victoria, 3001, Australien, oder per Fax an 1800 783 447 (innerhalb Australiens) oder +61 3 9473 2555 (außerhalb Australiens) spätestens bis 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard Time am 29. Dezember 2025) (die „geänderte CDI VIF Frist“) einzureichen. CDI-Inhaber werden gebeten, ihre CDI-Abstimmungsformulare so bald wie möglich einzureichen, um sicherzustellen, dass ihre Anweisungen ausgeführt werden.

Begünstigte Robex-Aktionäre müssen ihr Abstimmungsformular vorab bei ihrer Vermittlungsstelle einreichen, um sicherzustellen, dass diese bis zum Stichtag abstimmen kann. Der Vorsitzende der Versammlung kann den Stichtag ohne vorherige Ankündigung aufheben oder verlängern.

Anhang zum Informationsrundschreiben

Die im Nachtrag enthaltenen Informationen ergänzen die im Rundschreiben enthaltenen Informationen, um den Robex-Aktionären ausreichende Informationen über die Änderungsvereinbarung zur Verfügung zu stellen, damit sie sich ein fundiertes Urteil über die Ausübung ihrer Stimmrechte aus den Robex-Aktien in Bezug auf den Arrangement-Beschluss bilden können. Der Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Rundschreiben gelesen werden.

Gemäß der Änderungsvereinbarung erhalten Robex-Aktionäre nun 7,862 voll eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive („Predictive-Aktien“) für jede gehaltene Robex-Aktie (die „geänderte Gegenleistung“ oder das „geänderte Umtauschverhältnis“). Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Predictive-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 53,5 % und 46,5 % des kombinierten Unternehmens halten.

Zweites Fairness-Gutachten

Sowohl Cormark Securities Inc. („Cormark“) als auch Canaccord Genuity Corp. („Canaccord“) wurden beauftragt, die Fairness der geänderten Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller Sicht zu bewerten. Cormark legte dem Sonderausschuss ein aktualisiertes Fairness-Gutachten vor (das „Zweite Cormark-Fairness-Gutachten”), wonach zum Zeitpunkt dieses Zweiten Cormark-Fairness-Gutachtens und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die geänderte Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist. Darüber hinaus legte Canaccord dem Robex-Vorstand ein aktualisiertes Fairness-Gutachten vor (das „Zweite Canaccord-Fairness-Gutachten” und zusammen die „Zweiten Fairness-Gutachten”) vor, wonach zum Zeitpunkt dieses Zweiten Canaccord-Fairness-Gutachtens und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die geänderte Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist.

Der vollständige Text des Zweiten Fairness-Gutachtens ist als Anlage A zum Nachtrag beigefügt.

Pro-forma-Kapitalisierung

Infolge der geänderten Gegenleistung haben sich bestimmte Pro-forma-Angaben im Rundschreiben geändert.

Die folgende Tabelle zeigt die pro forma konsolidierte Kapitalisierung von Robex und Predictive (das „fusionierte Unternehmen“) unter Verwendung des geänderten Umtauschverhältnisses nach Inkrafttreten der Vereinbarung zum 30. Juni 2025.

Wertpapiere(1) Pro forma nach Umsetzung der Vereinbarung (A$)(2)(3) 4.793.405.455 1.251.722.072



Anmerkungen:

Nach Inkrafttreten der Vereinbarung wird es zum 30. Juni 2025 Folgendes geben: 98.275.000 Predictive-Optionsscheine, bestehend aus 98.275.000 Robex-Optionsscheinen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um das geänderte Umtauschverhältnis, 90.395.140 Predictive-Optionen, bestehend aus einer Kombination aus (i) 37.562.500 Predictive-Optionen und (ii) 52.832.640 Robex-Optionen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um das geänderte Umtauschverhältnis, 76.750.000 Predictive PRs und 40.489.300 Predictive PSUs, bestehend aus 40.489.300 Robex PSUs ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um das geänderte Umtauschverhältnis. Es wird davon ausgegangen, dass ausstehende Robex-DSUs in bar statt mit insgesamt 3.931.000 Predictive-Aktien beglichen werden. Diese Entscheidung wird jedoch von Predictive vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen. Die Pro-forma-Kapitalisierung des fusionierten Unternehmens geht davon aus, dass die vorzeitige Fälligkeit der börsennotierten Aktienkaufoptionsscheine von Robex zum 30. Juni 2025 abgeschlossen war. Basierend auf den ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen nach Abschluss der Vereinbarung, die in Anhang B des Nachtrags enthalten sind, beliefen sich die kumulierten Verluste zum 30. Juni 2025 auf konsolidierter Basis auf insgesamt 125.407.956 AUD.

Vollständig verwässertes Aktienkapital

Die folgende Tabelle enthält die voraussichtliche Anzahl und den voraussichtlichen Prozentsatz der Wertpapiere des fusionierten Unternehmens, die nach Wirksamwerden der Vereinbarung auf vollständig verwässerter Basis voraussichtlich im Umlauf sein werden. Die Angaben in der nachstehenden Tabelle basieren auf den Informationen, die Robex und Predictive zum 12. Dezember 2025 vorlagen.

Anzahl Prozentsatz Predictive-Aktien 4.793.405.455 94 % Predictive-Optionsscheine 98.275.000 2 % Predictive-Optionen 80.634.723 2 % Predictive-PSUs 40.489.300 1 % Predictive-PRs 73.680.000 1 % Gesamt (auf vollständig verwässerter Basis)1 5.086.484.478 100,00 %



Ungeprüfte Pro-forma-Finanzinformationen

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen des fusionierten Unternehmens, die sich aus der Vereinbarung ergeben, und die dazugehörigen Anmerkungen wurden aktualisiert, um die geänderte Gegenleistung widerzuspiegeln, und sind als Anlage B zum Nachtrag enthalten.

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen wurden in Übereinstimmung mit den jeweiligen Rechnungslegungsgrundsätzen von Predictive und Robex erstellt, wie sie in den Finanzberichten von Predictive, den Finanzberichten von Robex und den verkürzten Zwischenabschlüssen von Predictive für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 sowie den verkürzten Zwischenabschlüssen von Robex für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 angewendet und offengelegt wurden.

Die ungeprüfte Pro-forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2025 berücksichtigt die Vereinbarung so, als wäre die Transaktion am 30. Juni 2025 abgeschlossen worden. Die ungeprüfte Pro-forma-Konzernbilanz für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 berücksichtigt die Vereinbarung so, als wäre die Transaktion am 1. Juli 2024 abgeschlossen worden. Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen basieren auf den jeweiligen historischen Konzernabschlüssen von Predictive und Robex.

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen und Anpassungen, einschließlich der Kaufpreisallokation, basieren auf vorläufigen Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten, den derzeit verfügbaren Informationen und bestimmten Annahmen, die Predictive unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, wie in den Anmerkungen zu den ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen beschrieben.

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Hinweis auf die tatsächlich erzielten Ergebnisse oder die für zukünftige Perioden erwarteten Ergebnisse zu verstehen, wenn die hierin dargestellten Ereignisse zu den angegebenen Zeitpunkten eingetreten wären. Die tatsächliche Finanzlage und die Geschäftsergebnisse des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen ausgewiesenen Pro-forma-Beträgen abweichen.

Haupt-Wertpapierinhaber

Nach bestem Wissen der Direktoren und Führungskräfte von Robex und Predictive werden nach Abschluss der Vereinbarung die folgenden Personen oder Unternehmen direkt oder indirekt mehr als 10 % der mit den Predictive-Aktien verbundenen Stimmrechte besitzen oder die Kontrolle oder Leitung über diese Aktien ausüben:

Name des Predictive-Aktionärs

und Wohnortgemeinde Anzahl der

Predictive-Aktien Prozentualer Anteil der insgesamt

ausstehenden Predictive-Aktien BlackRock, Inc.

New York 676.349.071 14,1 %



Wertpapierbestände von Direktoren und Führungskräften

Nach Inkrafttreten der Vereinbarung wird erwartet, dass die Direktoren und Führungskräfte des fusionierten Unternehmens als Gruppe direkt oder indirekt insgesamt etwa 22.207.062 Predictive-Aktien besitzen, kontrollieren oder lenken werden, was 0,46 % der ausgegebenen Predictive-Aktien entspricht.

Neu gefasstes Informationsrundschreiben

Robex gibt außerdem bekannt, dass es ein geändertes und neu gefasstes Rundschreiben (das „Neu gefasste Rundschreiben”) eingereicht hat, um die ungeprüfte Pro-forma-Bilanz zum 30. Juni 2025 und die ungeprüfte Pro-forma-Gewinn- und Verlustrechnung für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 für das fusionierte Unternehmen (die „Pro-forma-Abschlüsse”) der ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen einzufügen, die als Anhang K dem überarbeiteten Rundschreiben beigefügt sind. Die Pro-forma-Abschlüsse wurden versehentlich in der ursprünglichen Einreichung des Rundschreibens ausgelassen. Eine Kopie des neu gefassten Rundschreibens kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zu den in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater für Aktionärskommunikation, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409 (für CDI-Inhaber in Australien)

International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen Rechtsberater beauftragt. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des Robex-Sonderausschusses beauftragt.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

Ansprechpartner für Investoren und Medien:

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Tel.: +61 422 602 720

E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu Zukunftsaussichten und erwarteten Ereignissen, wie beispielsweise die Durchführung und den Zeitpunkt der Transaktion sowie die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss gemäß dem Arrangement Agreement, den Zeitpunkt der Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare sowie die geänderte Frist für die CDI VIF, die Einreichung und Zustellung des Nachtrags, Pressemitteilungen und alle anderen ergänzenden Unterlagen, die Pro-forma-Eigentümerstruktur des fusionierten Unternehmens und zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie die damit verbundenen Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie „werden“, „schaffen“, „verbessern“, „potenziell“, „erwarten“, „Aufwärtspotenzial“, „Wachstum“, „schätzen“, „voraussehen“ sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen – oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“ oder „sollten“. Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt „Risikofaktoren” im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

1 Es wird davon ausgegangen, dass ausstehende Robex-DSUs in bar statt mit insgesamt 3.931.000 Predictive-Aktien beglichen werden. Diese Entscheidung wird jedoch von Predictive vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen.