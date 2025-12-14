Robex dépose un addendum à sa circulaire d’information dans le cadre de la révision de la Convention d’arrangement conclue avec Predictive Discovery

QUÉBEC, 14 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (ci-après « Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX et ASX : RXR) annonce qu’à la suite de son communiqué publié le 10 décembre 2025, elle a déposé un addendum (ci-après l’« Addendum ») à la circulaire d’information diffusée par sa direction le 11 novembre 2025 (ci-après la « Circulaire »). L’Addendum en question fournit des informations à propos de l’avenant (ci-après l’« Avenant ») à la convention d’arrangement précédemment conclue le 5 octobre 2025 entre Robex, Predictive Discovery Limited (ci-après « Predictive ») (ASX : PDI) et « Acquireco », société immatriculée sous le numéro Québec Inc. 9548-5991 (et conjointement avec la convention d’arrangement, la « Convention d’arrangement »). En vertu de cet Avenant, Acquireco, une filiale en propriété exclusive de Predictive, fera l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Robex (les « Actions Robex ») par le biais d’un plan d’arrangement statutaire (ci-après l’« Arrangement » établi conformément au chapitre XVI, section II de la Loi de la Province québécoise sur les sociétés par actions (ci-après l’« Opération »).

La date de clôture des registres identifiant les actionnaires de Robex éligibles à la réception de l’avis de convocation et à l’expression d’un vote lors de l’assemblée générale extraordinaire est maintenue au 3 novembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 4 novembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien, ci-après la « Date de clôture ».

L’Addendum est communiqué aux porteurs d’actions Robex enregistrés à la Date de clôture, ci-après désignés les « Actionnaires de Robex » en amont de leur assemblée générale extraordinaire (l’« Assemblée ») programmée le 30 décembre 2025 à 8 heures, heure de l’Est, soit 21 heures, heure de l’Ouest australien, afin de permettre aux Actionnaires de Robex d’étudier une résolution spéciale (ci-après la « Résolution relative à l’Arrangement ») visant l’approbation de l’Opération et d’en délibérer. Un exemplaire de l’Addendum a été déposé sous le profil SEDAR+ de Robex à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sur recommandation unanime du comité spécial d’administrateurs indépendants de Robex (ci-après le « Comité spécial de Robex »), et après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques externes, le Conseil d’administration de la Société (ci-après le « Conseil ») a déterminé que l’Arrangement sert au mieux les intérêts de Robex et que la contrepartie à recevoir par les Actionnaires de Robex dans le cadre de l’Opération leur est financièrement équitable. En conséquence, LE CONSEIL RECOMMANDE UNANIMEMENT AUX ACTIONNAIRES DE ROBEX DE VOTER EN FAVEUR DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À L’ARRANGEMENT LORS DE L’ASSEMBLÉE.

Report de l’Assemblée générale au 30 décembre 2025

L’Assemblée initialement programmée le 15 décembre 2025 à 8 heures, heure de l’Est, soit 21 heures, heure de l’Ouest australien, est reportée au 30 décembre 2025 à 8 heures, heure de l’Est, soit 21 heures, heure de l’Ouest australien, afin d’accorder un délai supplémentaire aux Actionnaires de Robex pour déposer leurs procurations ou formulaires d’instructions de vote.

L’Assemblée se tiendra virtuellement. Pour y participer, les Actionnaires de Robex sont tenus de s’inscrire à l’avance en suivant les liens suivants : www.icastpro.ca/q04g09 pour la version en anglais ou www.icastpro.ca/hzwy58 pour la version en français, avant le 22 décembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 23 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien. Les Actionnaires de Robex pourront assister à l’Assemblée et y participer en suivant les liens propres à leur inscription renseignés ci-dessus, qui en constitueront le point d’entrée.

Nouvelle date limite de dépôt des procurations

Les formulaires de procuration et d’instructions de vote (y compris ceux visant les porteurs de titres de dépôt CHESS) et l’avis précédemment transmis aux Actionnaires de Robex accompagnés de la Circulaire restent valides. Aucune autre action n’est requise de la part des Actionnaires de Robex ayant déjà exprimé le vote attaché à leurs actions si leur vote reste inchangé. Si vous n’avez pas encore soumis votre formulaire de procuration ou d’instructions de vote, ou si vous souhaitez reconsidérer votre vote, veuillez parcourir attentivement les instructions ci-après révisées.

La nouvelle date limite de dépôt des procurations est fixée au 29 décembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 30 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien, ci-après la « Date de dépôt révisée ». Pour être valide, le formulaire de procuration doit être transmis à l’agent de transfert de la Société, à savoir Computershare Investor Services Inc., par Internet, téléphone ou courrier à son bureau de Toronto, situé au 320 Bay St., 14ᵉ étage, Toronto, Province de l’Ontario, Canada M5H 4A6, et au plus tard à la Date de dépôt révisée.

Le délai de dépôt des instructions de vote propres aux porteurs de titres de dépôt CHESS est également prolongé. Il convient de transmettre les formulaires d’instructions de vote propres aux porteurs de titres de dépôt CHESS à l’agent de registre correspondant, à savoir Computershare Investor Services Pty Limited, en ligne via le lien www.investorvote.com.au, ou par courrier à l’adresse GPO Box 242, Melbourne, Victoria, 3001, Australie, ou par fax en composant le 1800 783 447 (depuis l’Australie) ou le +61 3 9473 2555 (depuis l’étranger), et au plus tard le 28 décembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 29 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien (ci-après la « Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS »). Les porteurs de titres de dépôt CHESS sont encouragés à remettre leurs formulaires d’instructions de vote dans les meilleurs délais afin de faciliter l’exécution de leurs instructions.

Les actionnaires bénéficiaires de Robex doivent transmettre leur formulaire d’instructions de vote à leur intermédiaire suffisamment à l’avance afin de sécuriser leur vote avant l’heure limite. Le Président de l’Assemblée est susceptible de lever ou de proroger l’heure limite de dépôt des procurations sans préavis.

Addendum à la Circulaire d’information

Les informations de l’Addendum viennent compléter celles de la Circulaire en vue d’apporter des précisions suffisamment détaillées aux Actionnaires de Robex à propos de l’Avenant, leur permettant ainsi de faire un choix de vote éclairé à propos de la Résolution relative à l’Arrangement. L’Addendum doit être lu conjointement avec la Circulaire.

Conformément à l’Avenant, les Actionnaires de Robex recevront désormais 7 862 actions ordinaires pleinement libérées du capital de Predictive (les « Actions Predictive ») pour chaque action Robex détenue (modalité ci-après désignée la « Nouvelle contrepartie ») ou le « Nouveau ratio d’échange »). À l’issue de l’Opération, les actionnaires actuels de Predictive et les anciens actionnaires de Robex détiendront conjointement et respectivement près de 53,5 % et 46,5 % des parts de la société fusionnée selon une structure de capital entièrement diluée.

Deuxièmes avis d’équité

Les partenaires Cormark Securities Inc. (« Cormark ») et Canaccord Genuity Corp. (« Canaccord ») ont été invités à déterminer le caractère financièrement équitable de la Nouvelle contrepartie à recevoir par les Actionnaires de Robex aux termes de l’Arrangement. Cormark a rendu un nouvel avis d’équité au Comité spécial de Robex (ci-après le « Deuxième avis d’équité rendu par Cormark ») certifiant qu’à sa date de remise, et sous réserve des hypothèses, limites et restrictions qui y sont exposées, la Nouvelle contrepartie à recevoir par les Actionnaires de Robex dans le cadre de l’Opération leur est financièrement équitable. En parallèle, Canaccord a rendu un nouvel avis d’équité au Conseil d’administration de Robex (ci-après le « Deuxième avis d’équité rendu par Canaccord » et conjointement les « Deuxièmes avis d’équité »), certifiant également qu’à sa date de remise, et sous réserve des hypothèses, limites et restrictions qui y sont exposées, la Nouvelle contrepartie à recevoir par les Actionnaires de Robex dans le cadre de l’Opération leur est financièrement équitable.

Le contenu intégral des Deuxièmes avis d’équité figure in extenso à l’annexe A de l’Addendum.

Capitalisation pro forma

Certaines données pro forma de la Circulaire ont été révisées du fait de la Nouvelle contrepartie.

Le tableau suivant présente la capitalisation consolidée pro forma de Robex et de Predictive (conjointement, la « Société fusionnée ») en tenant compte du Nouveau ratio d’échange et des effets de l’Arrangement au 30 juin 2025.

Titres(1) Capitalisation pro forma après prise en compte de l’Arrangement (en dollars australiens)(2)(3) 4 793 405 455 1 251 722 072



Remarques :

À compter du 30 juin 2025, et après prise en compte de l’Arrangement, l’état des lieux s’établit comme suit : 98 275 000 bons de souscription Predictive composés de 98 275 000 bons de souscription Robex à compter de la Date d’effet et postérieurement, et ajustés selon le Nouveau ratio d’échange, 90 395 140 options Predictive composées d’une combinaison de (i) 37 562 500 options Predictive et de (ii) 52 832 640 options Robex à compter de la Date d’effet et postérieurement, et ajustées selon le même Nouveau ratio d’échange, 76 750 000 droits à actions liés à la performance de Predictive, et 40 489 300 unités d’actions de performance (ou UAP) composées de 40 489 300 UAP Robex à compter de la Date d’effet et postérieurement, et ajustées selon le même Nouveau ratio d’échange. Il est attendu que les unités d’actions différées de Robex en circulation soient versées en numéraire plutôt que sous la forme d’un total de 3 931 000 actions Predictive. Il appartiendra néanmoins à Predictive d’en décider en amont de la Date d’effet. La capitalisation pro forma de la Société fusionnée suppose que l’expiration accélérée des bons de souscription d’actions ordinaires cotées de Robex soit portée au 30 juin 2025. Selon les données financières pro forma non révisées à la clôture de l’Arrangement renseignées à l’annexe B de l’Addendum, les pertes cumulées s’élèvent à 125 407 956 dollars australiens sur une base consolidée au 30 juin 2025.

Capital social entièrement dilué

Le tableau suivant présente le nombre et la part attendus de titres de la Société fusionnée, sur une base pleinement diluée et après prise en compte de l’Arrangement. Les valeurs qu’il renseigne reposent sur les données disponibles pour Robex et Predictive au 12 décembre 2025.

Nombre Part Actions Predictive 4 793 405 455 94 % Bons de souscription Predictive 98 275 000 2 % Options Predictive 80 634 723 2 % Unités d’actions de performance Predictive 40 489 300 1 % Droits à actions liés à la performance de Predictive 73 680 000 1 % Total (sur une base pleinement diluée)1 5 086 484 478 100,00 %



Données financières pro forma non révisées

Les données financières consolidées pro forma non révisées de la Société fusionnée après prise en compte de l’Arrangement et les notes correspondantes ont été actualisées selon la Nouvelle contrepartie. Elles sont renseignées à l’annexe B de l’Addendum.

La préparation des données financières consolidées pro forma non révisées répond respectivement aux politiques comptables de Predictive et de Robex en vigueur et telles que précisées dans leurs états financiers et dans les états financiers condensés intermédiaires respectifs de Predictive pour la période se terminant le 31 décembre 2024 et de Robex pour la période se terminant le 30 juin 2025.

Le bilan consolidé pro forma non révisé au 30 juin 2025 est établi en tenant compte de la conclusion de l’Arrangement comme si la transaction avait été conclue à la même date du 30 juin 2025. Le compte de résultat consolidé pro forma non révisé et le résultat global pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 2025 sont établis en tenant compte de la conclusion de l’Arrangement comme si la transaction avait été conclue le 1er juillet 2024. Les données financières pro forma non révisées reposent sur les précédents états financiers consolidés respectifs de Predictive et Robex.

Les données financières pro forma non révisées et leurs ajustements, notamment l’affectation du prix d’acquisition, reposent sur des estimations préliminaires de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris, Predictive estimant les informations et certaines hypothèses disponibles à ce jour raisonnables, comme précisé dans l’annexe à ces données financières pro forma non révisées.

Les données financières pro forma non révisées sont exclusivement présentées à titre illustratif et n’entendent pas préjuger des résultats qui auraient réellement été enregistrés, ni de ceux attendus à l’avenir si l’Opération s’était effectivement concrétisée aux dates indiquées ci-avant. La situation financière et les résultats d'exploitation réels de la Société fusionnée à l’issue de l’Arrangement pourraient sensiblement différer des montants pro forma renseignés dans les données financières pro forma non révisées du fait de différents facteurs.

Principaux actionnaires

À la connaissance des administrateurs et dirigeants de Robex et Predictive, à l’issue de la clôture de l’Arrangement, les personnes ou sociétés suivantes détiendront directement ou indirectement, ou exerceront un contrôle ou une influence sur des actions Predictive représentant plus de 10 % des droits de vote qui y sont attachés :

Nom de l’Actionnaire de Predictive et

commune de résidence Nombre d’actions

Predictive Part du total des actions

Predictive en circulation BlackRock, Inc.

New York 676 349 071 14,1 %



Titres détenus par les administrateurs et dirigeants

L’Arrangement prévoit qu’à sa clôture, les administrateurs et cadres exécutifs de la Société fusionnée détiendront ou contrôleront directement ou indirectement près de 22 207 062 actions Predictive, soit 0,46 % des actions Predictive en circulation.

Circulaire d’information révisée

Robex annonce également avoir déposé une circulaire modifiée et révisée (ci-après la « Circulaire révisée ») pour intégrer le bilan consolidé pro forma non révisé établi au 30 juin 2025 de la Société fusionnée et son compte de résultat consolidé pro forma également non révisé établi pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2025 (les « États financiers pro forma ») aux données financières pro forma non révisées figurant à l’annexe K de la Circulaire révisée. Les États financiers pro forma avaient été omis par inadvertance lors du dépôt initial de la Circulaire. Un exemplaire de la Circulaire révisée est disponible pour consultation sous le profil de la Société sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca.

Questions des actionnaires et assistance aux votants

Les Actionnaires de Robex souhaitant poser des questions à propos des informations renseignées dans le présent communiqué de presse ou nécessitant de l’aide pour exercer les droits de vote attachés à leurs actions peuvent communiquer avec le mandataire chargé de la collecte des procurations et le conseiller en communications, à savoir :

Laurel Hill Advisory Group.

Numéros verts : 1-877-452-7184 (pour les actionnaires résidant en Amérique du Nord) ou 1-800-861-409 (pour les porteurs de titres de dépôt CHESS résidant en Australie)

Numéro international : 1-416-304-0211 (pour les actionnaires résidant hors Amérique du Nord)

Par courriel : assistance@laurelhill.com

Robex a confié le conseil financier à Canaccord Genuity, le conseil juridique australien à Peloton Legal Pty Ltd et le conseil juridique canadien au cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Le Comité spécial de Robex a retenu Cormark Securities Inc. au titre de conseiller financier.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Courriel : investor@robexgold.com

Contacts investisseurs et média :

Michael Vaughan, cabinet Fivemark Partners

Téléphone : +61 422 602 720

Courriel : michael.vaughan@fivemark.com.au

1 sous réserve que les unités d’actions différées de Robex en circulation soient versées en numéraire plutôt que sous la forme d’un total de 3 931 000 actions Predictive. Il appartiendra à Predictive d’en décider en amont de la Date d’effet.