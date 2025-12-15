Denodo Dinamakan sebagai Peneraju dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 bagi Alat Integrasi Data untuk Enam Tahun Berturut-turut

PALO ALTO, Calif., Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, hari ini mengumumkan bahawa Gartner® telah meletakkan syarikat tersebut sebagai Peneraju untuk tahun keenam berturut-turut dalam laporan Magic Quadrant 2025 bagi Alat Integrasi Data. “Alat integrasi data kekal sebagai komponen seni bina asas apabila organisasi semakin mencari keupayaan yang dipertingkatkan untuk menyokong kes penggunaan operasi, analitik dan AI mereka,” menurut Gartner. “Penyelidikan ini membantu pemimpin data dan analitik membuat keputusan dengan menganalisis 20 vendor dalam pasaran ini.”

Laporan Magic Quadrant yang lengkap dan percuma, yang diterbitkan pada 8 Disember 2025 serta ditulis oleh Michele Launi et al., tersedia di sini.

“Menjelang 2027, pembantu AI dan aliran kerja yang dipertingkatkan dengan AI yang digabungkan dalam alat integrasi data akan mengurangkan campur tangan manual sebanyak 60% serta membolehkan pengurusan data layan diri,” kata Gartner dalam laporan Magic Quadrant 2025.

Sejak penerbitan laporan Gartner Magic Quadrant bagi Alat Integrasi Data sebelum ini, Denodo Platform yang memenangi anugerah telah melalui penambahbaikan ketara dalam memanfaatkan aliran kerja yang dipertingkatkan dengan AI bagi memudahkan pengurusan data layan diri. Pada April, Denodo melancarkan Denodo Platform 9.2, memperluaskan sokongan untuk inisiatif GenAI serta memperkenalkan rangkaian baharu alat layan diri bagi pembangunan produk data. Pada September pula, Denodo melancarkan Denodo Platform 9.3 dengan DeepQuery, iaitu keupayaan Deep Research, serta ciri-ciri lain yang memudahkan inovasi AI.

“Matlamat integrasi data kini dipacu oleh keperluan terhadap data sedia AI, yang bukan sahaja diintegrasikan serta-merta, tetapi juga ditadbir, selamat dan boleh dipercayai. Denodo Platform, dengan keupayaan semantik dan pendekatan pengurusan data logiknya, menyediakan laluan yang paling fleksibel dan terus kepada data sedia AI,” kata Ravi Shankar, naib presiden kanan dan ketua pegawai pemasaran Denodo. “Kami amat berbangga kerana Gartner sekali lagi mengiktiraf Denodo sebagai Peneraju dalam Magic Quadrant bagi Alat Integrasi Data, sebagaimana yang telah dilakukan Gartner sepanjang lima tahun sebelumnya. Pengiktirafan ini memberikan galakan kepada kami bahawa pendekatan yang dipilih adalah berkesan untuk pangkalan pelanggan yang pelbagai dalam menangani cabaran AI yang kompleks.”

Di platform Gartner Peer Insights, Denodo Platform kini mempunyai penarafan purata 4.6 daripada 5, berdasarkan sejumlah 277 ulasan. Menurut pandangan pelanggan Denodo:

“Denodo Mencapai Tahap Baharu dengan Keupayaan AI Termaju:Kemajuan dalam kecerdasan buatan melalui Denodo 9.1.x membolehkan Denodo disambungkan kepada enjin AI anda serta menyediakan bantuan secara langsung dalam Design Studio untuk penamaan medan, penerangan data dalam medan tersebut dan penyelesaian masalah pertanyaan dalam persekitaran VQL shell. Penyambungan enjin AI anda kepada Denodo Data Catalog pada masa ini membolehkan pertanyaan data menggunakan bahasa semula jadi, dengan hasil berupa pertanyaan yang dibangunkan sepenuhnya yang boleh dilaksanakan atau dibuka dalam VQL shell terus daripada antara muka katalog. Pelan hala tuju masa hadapan akan menggabungkan ciri "Ask Anything” ke dalam katalog, sekali gus menyediakan keupayaan AI yang lebih menyerupai chatbot penuh, yang mampu menjawab soalan bukan sahaja berkaitan data, tetapi juga soalan bukan data dalam persekitaran shell." – Arkitek Virtualisasi Data

“Denodo sebagai lapisan semantik integrasi: Produk Denodo membolehkan kami membentangkan data mengikut keperluan pelanggan yang berbeza jauh lebih pantas berbanding sebelum ini. Daripada konsep ke ujian kini hanya mengambil minit atau jam. Kami boleh menyambung pelbagai sumber untuk mentakrifkan data product yang bermakna kepada pelanggan, menormalisasikan data merentas sumber dan membentangkannya selaras dengan corak seni bina pilihan dari segi protokol dan keselamatan." – Pengurus IT

“Denodo Menyampaikan Pendekatan Data Moden: Sebagai sebuah platform, Denodo benar-benar berjaya membantu kami merealisasikan strategi fabrik data yang berteraskan federasi. Pasukan kejayaan pelanggan amat bernilai dalam memastikan penerimaan yang positif dan kekal terlibat sepenuhnya sejak saat pelaksanaan. Teknologi itu sendiri telah menepati janji yang ditawarkan. Pada peringkat permukaan, aspek data virtualization adalah jelas dan mudah dipelajari, dan tempoh daripada integrasi hingga penyampaian data telah berjaya dipendekkan dengan ketara. Namun, platform ini juga menawarkan ruang untuk diterokai dengan lebih mendalam dalam bidang yang lebih maju, sekali gus membolehkan manfaat tambahan apabila kami terus memodenkan penawaran data dan memacu ke arah tahap literasi data yang lebih tinggi." – Pengarah Kejuruteraan Data

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Michele Launi, Nina Showell, Robert Thanaraj, Sharat Menon, 8 Disember 2025

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Data Integration Tools, 25 Jun 2025

Penafian Gartner

Kandungan Gartner Peer Insights terdiri daripada pendapat pengguna akhir individu berdasarkan pengalaman mereka sendiri dengan vendor yang disenaraikan dalam platform, patut boleh ditafsirkan sebagai kenyataan fakta dan tidak juga mewakili pandangan Gartner atau sekutunya. Gartner tidak menyokong mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam kandungan ini dan tidak membuat sebarang waranti, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan kandungan ini, tentang ketepatan atau kesempurnaannya, termasuk sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

GARTNER merupakan tanda dagangan dan tanda perkhidmatan berdaftar Gartner, Inc. dan/atau ahli sekutunya di A.S. dan di peringkat antarabangsa, MAGIC QUADRANT dan PEER INSIGHTS merupakan tanda dagangan berdaftar Gartner, Inc. dan/atau ahli sekutunya dan digunakan di sini dengan kebenaran. Semua hak terpelihara. Gartner tidak menyokong mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam penerbitan penyelidikannya dan tidak menasihati pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor yang mempunyai penarafan tertinggi atau penentuan lain. Penerbitan penyelidikan Gartner terdiri daripada pendapat organisasi penyelidikan Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menafikan semua waranti, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan penyelidikan ini, termasuk sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Perihal Denodo

Denodo ialah peneraju global dalam pengurusan data, yang memacu ejen AI dan aplikasi yang boleh dipercayai. Platform Denodo, iaitu penyelesaian pengurusan data logikal yang memenangi anugerah, mengubah data perusahaan menjadi cerapan yang boleh dipercayai untuk inisiatif AI, analitik dan layan diri. Organisasi di seluruh dunia menggunakan Denodo untuk menyampaikan data yang sedia untuk AI dan perniagaan dalam masa yang jauh lebih singkat berbanding pendekatan data lakehouse tradisional, sekali gus mencapai masa ke cerapan sehingga 4 kali lebih pantas, pulangan pelaburan (ROI) sebanyak 345% serta prestasi 10 kali ganda lebih baik. Ketahui lebih lanjut di denodo.com.

