Nomination de François Michel en qualité de Directeur général du groupe GTT

Paris, le 15 décembre 2025 – Le groupe GTT annonce la nomination de François Michel en qualité de Directeur général, à compter du 5 janvier 2026, et retrouve ainsi une gouvernance dissociée.

Cette décision a été prise à l’unanimité par le Conseil d’administration du Groupe, réuni le 13 décembre 2025.

À l’issue d’un processus de sélection exigeant, le Conseil d’administration a retenu la candidature de François Michel pour son expérience managériale, sa maîtrise des enjeux technologiques propres à GTT et à son secteur, ainsi que pour sa vision stratégique.

Dans ses nouvelles fonctions, François Michel aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de GTT, en renforçant l’innovation technologique et l’excellence opérationnelle, tout en soutenant l’effort de diversification et le développement du Groupe.

Catherine Ronge, Présidente du Comité des nominations et des rémunérations du Conseil d’administration de GTT, a déclaré : « Le Conseil a mené un processus de sélection rigoureux. Le choix de François Michel reflète notre volonté de doter GTT d’un Directeur général capable de mobiliser les équipes et de relever les grands défis technologiques à venir. »

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, a commenté : « Je me réjouis de la nomination de François Michel à la Direction générale de GTT. Son expérience et sa vision stratégique permettront au Groupe d’ouvrir un nouveau chapitre de développement, dans la continuité d’une trajectoire bâtie depuis de nombreuses années autour de l’innovation et de l’excellence. Je suis convaincu qu’il saura prolonger et amplifier cette dynamique. Je serai heureux de l’accompagner dans sa prise de fonctions, fidèle à la vision de long terme qui guide l’action de GTT. »

François Michel a déclaré : « Je suis honoré de la confiance que m’accordent le Conseil d’administration de GTT et son Président. Je mesure pleinement la responsabilité qui m’est confiée dans un contexte de mutation profonde du secteur énergétique. Je suis impatient de rejoindre les équipes de GTT et de contribuer à son rayonnement technologique et international ».

Biographie de François Michel

Diplômé de l’École polytechnique et ingénieur des Mines, François Michel, âgé de 46 ans, débute sa carrière dans les activités Marine et Power du groupe Alstom.

Il rejoint ensuite le ministère de l’Économie et des Finances puis le Fonds monétaire international, à Washington, où il travaille sur les questions de stabilité économique internationale.

Il intègre en 2009 le cabinet du Président de la République française comme conseiller technique en charge des finances publiques.

Il rejoint ensuite le groupe Saint-Gobain en 2012 comme directeur de la stratégie et du plan puis il y exerce des fonctions de direction de plusieurs filiales mondiales.

Depuis 2022, il était Administrateur délégué – Chief Executive Officer de John Cockerill, groupe technologique actif dans l’énergie, la défense, l’hydrogène vert, la métallurgie et les services aux industries. Sous sa direction, le groupe John Cockerill a accéléré sa croissance à la fois internationale et technologique, avec la signature de plusieurs partenariats stratégiques.

François Michel est marié. Son épouse américaine et lui ont deux enfants.

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.



GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Pour plus d’informations, visitez www.gtt.fr

Contact relations investisseurs : information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 87 / +33 (0)1 30 23 42 64

Contact presse : communication@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 56 37

