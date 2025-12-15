Selskabsmeddelelse nr. 55 2025



Danske Bank meddeler, at prøvetiden pålagt af det amerikanske justitsministerium er afsluttet

Danske Bank bekræfter, at den treårige prøvetid, som banken blev pålagt af det amerikanske justitsministerium (DoJ), nu er afsluttet. Dermed kan banken lukke sagen med de amerikanske myndigheder vedrørende non-resident-porteføljen i den tidligere filial i Estland.

Administrerende direktør i Danske Bank Carsten Egeriis udtaler:

”Vi har nu afsluttet forløbet med DoJ, hvilket samtidig betyder, at alle formelle forløb med tilsynsmyndighederne vedrørende non-resident-porteføljen i Danske Banks tidligere filial i Estland nu er afsluttet. De historiske begivenheder og konsekvenserne deraf har grundlæggende ændret vores organisation og transformeret vores kultur, og vi er fast besluttet på at sikre, at lignende adfærd aldrig finder sted igen i Danske Bank – hverken nu eller i fremtiden.”

Baggrund

I december 2022 indgik Danske Bank et endeligt koordineret forlig med DoJ, den amerikanske børsmyndighed (SEC) og den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som konsekvens af disse myndigheders undersøgelser af fejl og forseelser vedrørende non-resident-porteføljen i bankens tidligere filial i Estland.

Som anført i Selskabsmeddelelse nr. 16/2022 fik Danske Bank som led i aftalen med DoJ en prøvetid på tre år. Prøvetiden løb fra den 13. december 2022 til den 13. december 2025.

Danske Bank

