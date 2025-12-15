Technip Energies remporte un contrat d’ingénierie détaillée pour le premier projet de captage et de stockage du carbone en Thaïlande

Technip Energies (PARIS : TE) remporte un contrat d’ingénierie détaillée auprès de Thoresen Jutal Offshore Engineering Heavy Industries Limited (Thailand) pour le projet de captage et de stockage de carbone (CCS) d’Arthit, développé par PTTEP dans le golfe de Thaïlande.

Le projet Arthit CCS mené par PTTEP servira de projet pilote pour développer l’expertise locale et favoriser l’adoption du CCS en Thaïlande. Ce projet constitue une étape stratégique pour l’application de cette technologie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans la politique climatique du gouvernement thaïlandais et est reconnu dans le cadre du Plan d’action national sur l’atténuation 2021–2030. Il s’appuiera sur les infrastructures existantes du champ d’Arthit, tout en prévoyant la construction et l’installation d’équipements complémentaires. Une fois opérationnel, le projet augmentera progressivement sa capacité, pour atteindre environ 1 million de tonnes de CO 2 par an.

Le contrat de Technip Energies couvre l’ingénierie détaillée des nouvelles unités de séparation et traitement du CO 2 ainsi que des infrastructures d’injection, incluant des modifications sur la plateforme de traitement centralisée existante d’Arthit. L’attribution de ce contrat intervient après les phases de Pre-FEED et FEED menées avec succès par Technip Energies entre 2022 et 2023.

Mario Tommaselli, Senior Vice President Gas & Low Carbon Energies, a déclaré :« Ce contrat reflète notre engagement de longue date auprès de PTTEP et confirme notre expertise reconnue en ingénierie et en solutions de captage du carbone. Contribuer au premier projet de CCS en Thaïlande, identifié comme un jalon stratégique dans la trajectoire nationale de décarbonation, témoigne de notre rôle d’acteur de référence. Nous mettrons à profit nos capacités mondiales en ingénierie et notre savoir-faire en matière de CCS pour accompagner PTTEP tout au long de ce projet stratégique. »

Ce contrat a été enregistré dans le carnet de commandes du troisième trimestre 2025 du segment Technologie, Produits et Services.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

