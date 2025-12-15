STMicroelectronics et SpaceX célèbrent une décennie de partenariat

clé pour la connectivité mondiale de Starlink

Une décennie d'innovation avec des puces sur mesure a donné naissance à une nouvelle industrie offrant une connectivité haut débit aux foyers et entreprises grâce à des satellites évoluant en orbite terrestre basse.

Les produits Starlink sont conçus conjointement avec des ingénieurs ST basés en France et en Italie, et fabriqués dans des usines implantées en France, à Malte et en Malaisie.

La technologie BiCMOS de ST est utilisée dans les antennes réseau à commande de phase de haute performance de Starlink qui fournissent un internet haut débit à plus de 8 millions de clients dans plus de 150 pays.

La collaboration se poursuit en mettant l’accent sur la mise en production des derniers circuits développés, ainsi que sur la conception de nouvelles solutions pour les satellites et terminaux utilisateurs de prochaine génération.

Starbase, Texas (États-Unis) et Genève (Suisse) – le 15 décembre 2025 – Alors que Starlink dépasse les 8 millions d’utilisateurs de son réseau et terminaux pour l’accès haut débit à domicile et en entreprise, STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et SpaceX célèbrent dix ans de collaboration au service de l’innovation avec la conception conjointe de composants sur mesure destinés aux communications par satellite. Au cours de la dernière décennie, cette collaboration a permis de fabriquer des milliards de puces conçues conjointement et utilisées dans des millions de terminaux utilisateurs Starlink et plus de 10 000 satellites Starlink, dont le tout dernier satellite V3 de Starlink offrant un débit descendant supérieur à 1 Tbits par seconde (Tbits/s).

Le terminal utilisateur Starlink est la première et unique antenne réseau à commande de phase à usage grand public capable de fournir une connexion internet à haut débit fiable, en se connectant aux milliers de satellites Starlink en orbite terrestre basse. Conçue pour une installation autonome, l’antenne Starlink s’installe en seulement deux étapes : il suffit de la brancher et de la pointer vers le ciel. SpaceX a été pionnier de la fabrication à grande échelle de ces antennes complexes, tout en maintenant une chaîne d’approvisionnement robuste et en assurant la livraison du matériel Starlink à sa clientèle mondiale en pleine expansion. Aujourd’hui, Starlink produit plus de 20 000 terminaux par jour destinés à des clients dans plus de 150 pays. Les produits ST ont joué un rôle essentiel en permettant à SpaceX d’augmenter sa capacité de production afin de répondre à la demande de connectivité Starlink en plein essor au niveau mondial.

« Notre partenariat avec STMicroelectronics a été déterminant dans la montée en puissance et les performances de Starlink. Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec ST afin de fournir les solutions de connectivité de prochaine génération qui rendent l’internet haut débit accessible à un plus grand nombre de personnes, contribuant ainsi à l’amélioration de l’éducation, de la santé et des opportunités commerciales dans des lieux qui n’avaient jamais bénéficié d’un internet fiable auparavant », a souligné Gwynne Shotwell, Présidente et COO chez SpaceX.

« Nous sommes fiers de célébrer une décennie de collaboration avec SpaceX. De la conception initiale à la fabrication à grande échelle, notre étroite collaboration a joué un rôle majeur dans la concrétisation de la vision de SpaceX, ainsi que dans l’accomplissement de sa très ambitieuse mission. En concevant conjointement les puces clés, en assurant des services d’ingénierie et en déployant sa production à grande échelle, ST démontre la valeur exceptionnelle de sa capacité d’innovation et de fabrication. Outre la livraison chaque année de milliards de produits pour les terminaux utilisateurs Starlink, nous contribuons également aux technologies essentielles des systèmes en orbite embarqués à bord des satellites Starlink, soulignant ainsi l’expertise de longue date acquise par ST dans les applications spatiales. » a déclaré Rémi El-Ouazzane, Président du groupe Microcontrôleurs, Circuits Intégrés Numériques et Produits RF chez STMicroelectronics.

Les produits Starlink sont conçus conjointement avec les ingénieurs ST basés en France et en Italie, fabriqués dans des usines implantées en France, puis conditionnés et testés en Malaisie et à Malte. Cette collaboration s’est concentrée sur des produits basés sur la technologie BiCMOS, pour lesquels ST a développé un nouveau procédé d’assemblage avec Starlink comme client principal autour de la technologie PLP (Panel Level Packaging) afin de répondre aux exigences très strictes de volume et de qualité à des coûts compétitifs. La montée en puissance de la technologie PLP de ST a déjà permis de livrer plus de 5 millions de puces par jour pour accompagner la rapide croissance de Starlink. Par ailleurs, Starlink utilise également plusieurs produits ST, notamment des microcontrôleurs STM32, des éléments sécurisés et des solutions GNSS, déployés à travers sa constellation de satellites haut débit, ses satellites à connexion directe (direct-to-cell), ses infrastructures terrestres et ses terminaux utilisateurs.

La collaboration se poursuit au-delà de cette étape importante, en s’appuyant sur le même modèle de coopération étroite et en mettant l’accent sur les satellites et les terminaux utilisateurs de nouvelle génération. Elle se concentre sur le développement de technologies avancées de nouvelle génération pour les antennes réseau à commande de phase, architecturées autour des solutions BiCMOS de ST.

