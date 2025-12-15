Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (2 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2025-12-12.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-12-08 – 2025-12-12.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.12.08
|100.000
|0,926
|92.568,84
|2025.12.09
|100.000
|0,924
|92.350,00
|2025.12.10
|100.000
|0,923
|92.300,00
|2025.12.11
|150.000
|0,923
|138.450,01
|2025.12.12
|100.000
|0,923
|92.300,00
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|550.000
|0,924
|507.968,85
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|1.082.415
|0,926
|1.002.390,03
Banko turimos savos supirktos akcijos: 4.202.665 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 4.752.665 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,73 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
