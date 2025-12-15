Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 50 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.836.419
|646,89
|1.834.846.129
|8. december 2025
|14.815
|811,82
|12.027.140
|9. december 2025
|14.943
|810,76
|12.115.208
|10. december 2025
|14.869
|812,50
|12.081.030
|11. december 2025
|15.000
|819,43
|12.291.426
|12. december 2025
|15.000
|825,20
|12.377.942
|Total under programmet
|2.911.046
|651,22
|1.895.738.874
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.911.046 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,73% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
