Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 50 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.836.419 646,89 1.834.846.129 8. december 2025 14.815 811,82 12.027.140 9. december 2025 14.943 810,76 12.115.208 10. december 2025 14.869 812,50 12.081.030 11. december 2025 15.000 819,43 12.291.426 12. december 2025 15.000 825,20 12.377.942 Total under programmet 2.911.046 651,22 1.895.738.874

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.911.046 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,73% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

