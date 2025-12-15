Investeringsforeningen Sydinvest, udbetaling af frivilligt udbytte fra afdeling Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL

(Selskabsmeddelelse 36/2025)

I henhold til foreningens prospekt og som tidligere meddelt betaler Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL frivilligt udbytte:

ISIN Navn Udbytte i DKK pr. bevis DK0061281490 Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL 2,00

Udbyttet forventes at være på investorernes konti den 17. december 2025. Den sidste handelsdag for beviser inkl. det frivillige udbytte var den 12. december 2025. Første handelsdag, hvor det frivillige udbytte er fragået i prisen på beviserne den 15. december 2025.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00