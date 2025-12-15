NANOBIOTIX va intégrer les indices CAC Mid 60 et SBF 120 d’Euronext Paris

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui, qu’à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d’admettre Nanobiotix dans les échantillons composant les indices SBF 120 et CAC Mid 60.

La date d’effet de ces admissions est fixée au vendredi 19 décembre 2025 après la clôture du marché Euronext Paris.

Les indices CAC Mid 60 et SBF 120 représentent deux des références les plus suivies pour les entreprises de taille moyenne et les principales sociétés cotées en France. L’inclusion dans ces indices devrait accroître la visibilité de Nanobiotix auprès des investisseurs institutionnels, renforcer la présence de la Société sur les marchés boursiers européens et augmenter l’exposition aux stratégies d’investissement indexées.

« C’est un honneur de rejoindre le CAC Mid 60 et le SBF 120 d’Euronext Paris », a déclaré Laurent Levy, co-fondateur de Nanobiotix et président du directoire. « Nous pensons que cette intégration est le reflet de la confiance continue des marchés financiers dans notre stratégie à long terme et dans le potentiel disruptif de nos solutions nanothérapeutiques. À mesure que Nanobiotix avance vers des étapes clés et ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine fondée sur la physique, nous restons concentrés sur une exécution rigoureuse et sur la création de valeur durable pour les patients, nos partenaires et nos actionnaires. »

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine. Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

