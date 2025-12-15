Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|19.563
|199,71
|3.906.984
|8. december 2025
|450
|210,00
|94.500
|9. december 2025
|440
|212,53
|93.512
|10. december 2025
|445
|214,00
|95.230
|11. december 2025
|475
|218,00
|103.550
|12. december 2025
|490
|220,00
|107.800
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|21.863
|201,33
|4.401.576
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 74.326 stk., svarende til 2,79% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|352
|FED.CO
|210
|20251208 09:37:33.381175
|XCSE
|98
|FED.CO
|210
|20251208 09:37:33.381175
|XCSE
|160
|FED.CO
|210
|20251209 12:09:55.027981
|XCSE
|2
|FED.CO
|210
|20251209 12:45:59.667301
|XCSE
|200
|FED.CO
|214
|20251209 16:04:47.737646
|XCSE
|78
|FED.CO
|214
|20251209 16:04:47.737646
|XCSE
|445
|FED.CO
|214
|20251210 10:21:19.059775
|XCSE
|102
|FED.CO
|218
|20251211 12:38:54.573356
|XCSE
|373
|FED.CO
|218
|20251211 12:38:54.573356
|XCSE
|46
|FED.CO
|220
|20251212 14:48:51.698794
|XCSE
|444
|FED.CO
|220
|20251212 14:48:51.698794
|XCSE
Vedhæftet fil