Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse19.563199,713.906.984
8. december 2025450210,0094.500
9. december 2025440212,5393.512
10. december 2025445214,0095.230
11. december 2025475218,00103.550
12. december 2025490220,00107.800
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner21.863201,334.401.576

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 74.326 stk., svarende til 2,79% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

StkKodePrisTidspunktBørs
352FED.CO21020251208 09:37:33.381175XCSE
98FED.CO21020251208 09:37:33.381175XCSE
160FED.CO21020251209 12:09:55.027981XCSE
2FED.CO21020251209 12:45:59.667301XCSE
200FED.CO21420251209 16:04:47.737646XCSE
78FED.CO21420251209 16:04:47.737646XCSE
445FED.CO21420251210 10:21:19.059775XCSE
102FED.CO21820251211 12:38:54.573356XCSE
373FED.CO21820251211 12:38:54.573356XCSE
46FED.CO22020251212 14:48:51.698794XCSE
444FED.CO22020251212 14:48:51.698794XCSE


