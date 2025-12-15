Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 19.563 199,71 3.906.984 8. december 2025 450 210,00 94.500 9. december 2025 440 212,53 93.512 10. december 2025 445 214,00 95.230 11. december 2025 475 218,00 103.550 12. december 2025 490 220,00 107.800 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 21.863 201,33 4.401.576

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 74.326 stk., svarende til 2,79% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 352 FED.CO 210 20251208 09:37:33.381175 XCSE 98 FED.CO 210 20251208 09:37:33.381175 XCSE 160 FED.CO 210 20251209 12:09:55.027981 XCSE 2 FED.CO 210 20251209 12:45:59.667301 XCSE 200 FED.CO 214 20251209 16:04:47.737646 XCSE 78 FED.CO 214 20251209 16:04:47.737646 XCSE 445 FED.CO 214 20251210 10:21:19.059775 XCSE 102 FED.CO 218 20251211 12:38:54.573356 XCSE 373 FED.CO 218 20251211 12:38:54.573356 XCSE 46 FED.CO 220 20251212 14:48:51.698794 XCSE 444 FED.CO 220 20251212 14:48:51.698794 XCSE





