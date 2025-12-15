|Selskabsmeddelelse nr. 56 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 50
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 50 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|16,739,987
|252.7769
|4,231,481,645
|08 december 2025
|84,311
|302.8753
|25,535,719
|09 december 2025
|85,000
|303.2572
|25,776,862
|10 december 2025
|70,000
|305.7271
|21,400,897
|11 december 2025
|70,000
|308.6707
|21,606,949
|12 december 2025
|87,000
|308.4248
|26,832,958
|I alt akkumuleret i uge 50
|396,311
|305.7028
|121,153,385
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|17,136,298
|254.0009
|4,352,635,030
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.052% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
