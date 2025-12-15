Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 50

Selskabsmeddelelse nr. 56 2025

15. december 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 50



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 50 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse16,739,987252.77694,231,481,645
08 december 202584,311302.875325,535,719
09 december 202585,000303.257225,776,862
10 december 202570,000305.727121,400,897
11 december 202570,000308.670721,606,949
12 december 202587,000308.424826,832,958
I alt akkumuleret i uge 50396,311305.7028121,153,385
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet17,136,298254.00094,352,635,030




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.052% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

