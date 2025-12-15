Forventede udbytter for regnskabsåret 2025

Investeringsforeningen C WorldWide har nu opgjort de forventede udbytter (angivet i kr. pr. andel), som fremgår nedenfor. Dette er foreløbige beløb, og disse kan således ændre sig, for eksempel ved handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Foreningen forventer at eventuelle udbytter har ex. dag den 27. januar 2026 med udbetaling den 29. januar 2026. Foreningen offentliggør de endelige udbyttesatser medio januar 2026.

De forventede udbytter er opgjort til:

ISIN                    Afdeling                                 kr. pr. andel
DK0010157965   Globale Aktier KL A                 125,00
DK0010312529   Stabile Aktier KL A                      7,30
DK0060057644   Asien KL A                                  2,30
DK0015945166   Emerging Markets KL A              0,00
DK0061534963   Indien KL A                                 1,30
DK0060287217   Globale Aktier Etik KL Udl          1,30


Med venlig hilsen
C WorldWide Fund Management,
filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg


Henrik Brandt

Direktør

