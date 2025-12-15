Forventede udbytter for regnskabsåret 2025

Investeringsforeningen C WorldWide har nu opgjort de forventede udbytter (angivet i kr. pr. andel), som fremgår nedenfor. Dette er foreløbige beløb, og disse kan således ændre sig, for eksempel ved handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Foreningen forventer at eventuelle udbytter har ex. dag den 27. januar 2026 med udbetaling den 29. januar 2026. Foreningen offentliggør de endelige udbyttesatser medio januar 2026.

De forventede udbytter er opgjort til:

ISIN Afdeling kr. pr. andel

DK0010157965 Globale Aktier KL A 125,00

DK0010312529 Stabile Aktier KL A 7,30

DK0060057644 Asien KL A 2,30

DK0015945166 Emerging Markets KL A 0,00

DK0061534963 Indien KL A 1,30

DK0060287217 Globale Aktier Etik KL Udl 1,30





Med venlig hilsen

C WorldWide Fund Management,

filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg





Henrik Brandt

Direktør

