Azimut et SOQUEM participeront à la consolidation par LiFT Power du district lithinifère Galinée-Adina, région de la Baie-James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce la signature, conjointement avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), d'une lettre d'intention non contraignante visant à restructurer leur coentreprise à parts égales sur la Propriété Galinée (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, en vendant une participation totale de 75% dans la Propriété à LiFT Power Ltd. (« LiFT ») (TSXV : LIFT, OTCQX : LIFFF). Cette transaction est divulguée conjointement avec l'annonce faite par LiFT, le 15 décembre 2025 (en Australie), de sa proposition d’acquérir Winsome Resources Ltd. (« Winsome »), le détenteur de la propriété adjacente Adina, au stade de développement (voir figures 1 et 2).

La consolidation de ce district permettrait à LiFT de faire progresser un ensemble consolidé de propriétés, sans être restreint par la limite des propriétés Galinée et Adina. La transaction proposée s'inscrit aussi dans l'objectif d'Azimut de se concentrer sur ses actifs phares tout en conservant des participations dans des districts lithium émergents grâce à des participations en actions et des redevances.

Selon les termes de la lettre d'intention, LiFT acquerrait d'Azimut une participation de 50% dans la Propriété en émettant 2 000 000 d'actions à Azimut et une participation supplémentaire de 25% de SOQUEM en émettant 1 000 000 d'actions à SOQUEM. Azimut conserverait une redevance NSR de 1,4 % sur la Propriété Galinée, tandis que SOQUEM conserverait une participation de 25% dans la Propriété dans le cadre d'une coentreprise avec LiFT. De plus, Azimut aurait droit à un paiement différé de 1 500 000 $, payable en espèces ou en actions, sujet aux conditions prévues par les conventions définitives, à la réalisation d’une étude économique préliminaire sur la Propriété ou après 18 mois, selon la première éventualité.

La Propriété Galinée (649 claims, 335 km2) est actuellement en coparticipation à 50% entre Azimut et SOQUEM, avec Azimut comme gérant. Le projet de 36 km de long, est situé à environ 50 km au NNO de la mine de diamant de Renard (Stornoway) et à 60 km au sud de la route régionale majeure Trans-Taïga. La Propriété est située dans un district lithium émergent et est adjacente à la propriété Adina, sur laquelle Winsome a réalisé une évaluation économique préliminaire et une estimation des ressources minérales. De larges intervalles minéralisés à haute teneur ont été recoupés par forage carotté dans la partie nord de la Propriété Galinée, incluant 1,62% Li 2 O sur 158,0 m, 2,48% Li 2 O sur 72,7 m et 2,68% Li 2 O sur 54,6 m. Des cibles d'exploration additionnelles ont également été identifiées sur la Propriété (voir les communiqués de presse du 19 juin 2024i et du 10 octobre 2024ii).

Les parties ont traité à distance. La lettre d'intention est non contraignante et les modalités et conditions qui y sont décrites restent soumises à négociation et à la signature des conventions définitives. Rien ne garantit qu'un accord définitif sera conclu ou qu'une transaction sera réalisée. La signature de conventions définitives reste soumise à l'approbation d'Azimut et de SOQUEM. La conclusion de la transaction sera soumise aux conditions de clôture habituelles pour une transaction de cette nature, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSXV.

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, société d'exploration minière et filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos de LiFT

LiFT est une société d'exploration minière qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets de pegmatites à lithium situés au Canada. Le projet phare de la société est le projet Yellowknife Lithium, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, Canada. LiFT détient également trois propriétés d'exploration à un stade préliminaire au Québec, Canada, qui présentent un excellent potentiel pour la découverte de pegmatites lithinifères cachées, ainsi que le projet Cali dans les Territoires du Nord-Ouest, au sein du Groupe de Pegmatites Little Nahanni.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées iii ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) : évaluation de terrain exhaustive en cours pour préparer une phase de forage.

(option Rio Tinto) : (lithium) : évaluation de terrain exhaustive en cours pour préparer une phase de forage. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés sur la Propriété Galinée. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.