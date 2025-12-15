Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2025

15. december 2025

Storaktionærmeddelelser og indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier

NewCap Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S har meddelt at have erhvervet aktier i selskabet, således at denne ejer mere end 25% af aktiekapitalen i selskabet.

NewCap Holding A/S offentliggør hermed også oplysninger om transaktioner foretaget af ledende medarbejdere og disse nærtstående transaktioner med NewCap Holding A/S aktier.

Nærtstående til bestyrelsesformand Mogens de Linde

Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S 1.211.071 stk. aktier

