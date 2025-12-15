We Energy lance son offre de courtage Électricité Groupée dédiée aux TPE/PME

We Energy, courtier en énergie à destination des professionnels, complète son offre en annonçant le lancement d’Électricité Groupée.

Concrètement, le lancement de cette nouvelle offre a pour objectif de permettre à toutes les organisations, notamment les plus petites et les plus exposées aux risques de fluctuation des prix, d’accéder à des prix d’achat négociés, compétitifs afin d’anticiper et de sécuriser leurs prix pour l’avenir et de garantir une sérénité pour les professionnels. Concrètement, il s’agit de répondre à un besoin commun des entreprises en ciblant les spécificités de chaque secteur.

Une équipe dédiée au service Électricité Groupée

Pour ce faire, We Energy vient de mobiliser une nouvelle équipe d’experts dédiés à cette tâche et a fait évoluer ses plateformes digitales pour cartographier l’ensemble des offres proposées par les fournisseurs du marché. L’objectif étant de regrouper des volumes conséquents afin de négocier auprès des fournisseurs via des appels d’offres qui seront in fine profitables pour les clients.

Des gains financiers concrets au service des TPE/PME

Reposant sur une approche éprouvée et industrielle, l’offre Électricité Groupée permet aux professionnels d’accéder à une étude personnalisée de leur besoin, de leur secteur d’activité et d’obtenir des réductions allant jusqu’à 25 % des prix existants sur leurs anciens contrats. Cette offre s’appuie sur un engagement de résultat. Ainsi, si aucune réduction n’est possible, le client n’est pas tenu de rester affilié au groupement du projet.

Ilana LEVY chez We Energy « L’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence a complexifié la lecture des offres et factures pour les professionnels. Beaucoup manquent de temps et d’expertise pour analyser et comparer les différentes propositions. Notre service de courtage 100 % gratuit et sans engagement est l’assurance de bénéficier d’une analyse personnalisée de ses besoins énergétiques et de pouvoir compter sur un accompagnement de A à Z, pour une gestion simplifiée et optimisée. »

En phase avec les besoins opérationnels des entreprises We Energy se positionne donc comme un partenaire de confiance pour optimiser ses couts d’achat d’électricité sans surprise et avec une visibilité à long terme.

Pour lancer ses opérations à grande échelle, WE Energy annoncera sous peu le lancement d’offres de courtage d’achat d’électricité packagées pour certains secteurs d’activité afin de pouvoir négocier toujours plus de gros volumes d’achat et de proposer aux souscripteurs des tarifs particulièrement attractifs.