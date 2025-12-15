COBuy devient Oxalys SQM

Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, annonce que la solution COBuy change de nom pour devenir Oxalys SQM. Plus qu’un simple rebranding, il s’agit d’une nouvelle étape pour le groupe qui met en avant sa capacité à mener à bien ses opérations de croissance externe et à donner toujours plus de lisibilité, de cohérence et de pertinence à son offre.

Oxalys SQM : Une solution à forte valeur ajoutée

Oxalys SQM vient renforcer l'offre Oxalys en apportant son expertise au service de la maîtrise des achats industriels et de la qualité fournisseurs. Complémentaire aux autres solutions du groupe, elle répond parfaitement aux attentes de différents secteurs exigeants, et est utilisées par des industriels de l’agroalimentaire, de l’automobile ou encore de l’aéronautique.

Pierre Joudiou, Président d'Oxalys « Nous sommes fiers d’avoir pu mener à bien l’intégration des équipes et de la technologie de COBuy reprise il y a maintenant trois ans. En nous affichant sous un étendard unique, nous souhaitons donner toujours plus de cohérence à notre stratégie de développement et fédérer nos équipes, partenaires et clients autour d’une marque commune. »

Stéphane Douce, Responsable de l’offre Oxalys SQM « Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape supplémentaire du processus d’intégration, et d’offrir une pleine visibilité à notre solution dans l’offre Oxalys. Nos équipes sont mobilisées pour continuer à faire évoluer notre offre et pour accompagner au mieux nos clients dans leurs projets. »

Ce nouveau chapitre dans l’intégration de COBuy au sein d’Oxalys marque donc une étape centrale pour le groupe et va lui permettre de poursuivre sa transformation pour mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années.