Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 50

Fondsbørsmeddelelse 65/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

I alt i henhold til seneste meddelelse 17.201 780,62 13.427.404,39 08. december 2025 250 877,00 219.250,00 09. december 2025 250 873,76 218.440,00 10. december 2025 250 875,74 218.935,00 11. december 2025 250 881,00 220.250,00 12. december 2025 250 880,59 220.147,50 I alt uge 50 1.250 877,62 1.097.022,50 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 18.451 787,19 14.524.426,89

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 50.859 egne aktier, svarende til 1,8836 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

