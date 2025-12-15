Yorbeau clôture un placement privé sans intermédiaire

NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d’annoncer avoir complété un placement privé entièrement souscrit (le « placement privé ») qui a vu l’émission de 13 750 000 actions ordinaires de catégorie A accréditives au prix de 0,08 $ chacune pour un produit total de 1 100 000 $.

La Société affectera le produit rapporté par l’émission des actions ordinaires de catégorie A accréditives aux frais d’exploration au Canada qu’elle engagera pour ses propriétés.

Quatre administrateurs ont souscrit au total 10 000 000 actions ordinaires de catégorie A, pour un prix de souscription total de 800 000 $. Puisque des initiés de la Société ont participé au placement privé, celui-ci est considéré comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le placement privé est dispensé de l’obligation d’évaluation officielle et de l’obligation d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 (en vertu des paragraphes 5.5a) et 5.7a)), étant donné que ni la juste valeur marchande des actions de catégorie A distribuées aux personnes intéressées, ni la valeur de la contrepartie reçue en échange de ces actions ne dépassaient 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture du placement privé parce que la participation des initiés n’était pas confirmée à ce moment-là.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de toute loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens du terme U.S. Person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933), ni pour le compte ou à l’avantage de ces personnes, en l’absence d’inscription ou de dispense applicable de ces obligations d’inscription.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau inc. est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et cuivre à Scott Lakeprès de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca/). Yorbeau bénéficiera également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B-26 actuellement exploré par Abitibi Métals Corp. et la propriété Selbaie-Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

