Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 50

Í 50. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 13.446.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|8.12.2025
|09:35
|600.000
|4,52
|2.712.000
|9.12.2025
|10:43
|600.000
|4,49
|2.694.000
|10.12.2025
|10:00
|600.000
|4,48
|2.688.000
|11.12.2025
|10:30
|600.000
|4,46
|2.676.000
|12.12.2025
|10:25
|600.000
|4,46
|2.676.000
|Samtals
|3.000.000
|13.428.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Nova Klúbburinn átti 79.800.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 82.800.000 hluti, eða um 2,33% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 395.883.000 kr.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is