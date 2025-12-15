Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 50

Í 50. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 13.446.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
8.12.202509:35600.0004,522.712.000
9.12.202510:43600.0004,492.694.000
10.12.202510:00600.0004,482.688.000
11.12.202510:30600.0004,462.676.000
12.12.202510:25600.0004,462.676.000
Samtals3.000.000 13.428.000 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 79.800.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 82.800.000 hluti, eða um 2,33% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 395.883.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


