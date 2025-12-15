Cerro de Pasco Resources renforce son acceptabilité sociale auprès de la communauté de Quiulacocha

MONTRÉAL, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (BVL : CDPR) (« CDPR » ou la «société») a le plaisir d’annoncer la formalisation de son entente d’utilisation de surface avec la communauté de Quiulacocha. L’entente a été signée le 11 décembre 2025. Elle renforce le cadre de collaboration de longue date entre CDPR et la communauté et consolide l’acceptabilité sociale de la société, soulignant ainsi la relation constructive qui soutient le projet de retraitement des résidus de Quiulacocha depuis plusieurs années.

Cette entente, approuvée par l'assemblée communautaire et officialisée devant notaire, établit un cadre clair pour l'utilisation coordonnée des zones de surface désignées associées au projet de retraitement des résidus de Quiulacocha. Elle couvre un ensemble d'activités techniques en cours ou prévues, telles que des travaux de forage, des études géotechniques et hydrogéologiques, des programmes de caractérisation environnementale de base et de suivi, des études d'ingénierie, ainsi que des activités de soutien sur les terrains connexes. Ces travaux s’inscrivent dans le programme de développement du projet déjà établi par CDPR et progressent parallèlement aux initiatives techniques et réglementaires plus larges de la société.

Cette entente confirme également le consensus entre CDPR et la communauté de Quiulacocha concernant les objectifs du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha et témoigne du soutien continu de la population locale à un développement responsable. Cet accord répond aux besoins de la communauté et assure une stabilité à long terme alors que nous faisons progresser nos programmes techniques et d'ingénierie. Il est le fruit d'un dialogue ouvert et d'une relation de collaboration que nous valorisons grandement.

Guy Goulet, chef de la direction de Resources Cerro de Pasco, a déclaré:

« Nous avons la chance de bénéficier d’une relation hautement collaborative avec la communauté de Quiulacocha, qui entretient un attachement historique profond à l’industrie minière et comprend clairement les avantages environnementaux, sociaux et économiques de notre projet. Cette entente reflète le respect, le dialogue constructif et la collaboration à long terme qui sous-tendent la coordination continue alors que nous faisons progresser nos programmes techniques et d’ingénierie.

Le projet de retraitement des résidus de Quiulacocha est toujours reconnu à l’échelle nationale pour son importance stratégique pour le Pérou et figure toujours sur la liste des projets prioritaires spécialisés du ministère de l’Économie et des Finances. En mars 2023, il a été inscrit pour la première fois, en raison de son potentiel à générer des retombées significatives. Ces retombées concernent la réhabilitation environnementale, le développement économique et les bénéfices sociaux. Cette reconnaissance continue souligne le rôle du projet dans la résolution d’un enjeu environnemental historique, tout en créant une valeur durable à long terme pour la région et le pays

Ce cadre de collaboration est conforme aux meilleures pratiques reconnues en matière de responsabilité sociale et soutient les processus globaux de gestion environnementale et d’autorisation réglementaire applicables aux projets de retraitement des résidus miniers au Pérou.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de sa concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, dans le centre du Pérou. La concession abrite des résidus et des stocks riches en argent accumulés au cours de plus d’un siècle d’exploitation minière. La stratégie de la société consiste à retraiter et à réhabiliter les déchets miniers historiques afin de créer de la valeur tout en favorisant un développement durable.

CDPR s’engage à faire de Quiulacocha un modèle en matière de retraitement responsable des résidus, de remédiation environnementale et de création de valeur durable au Pérou.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone : +1-579-476-7000

Mobile : +1-514-294-7000

Courriel : info@pascoresources.com

Mme Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

