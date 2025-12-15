A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).       
                  
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                   

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 8. til 12. december foretaget følgende transaktioner:                   

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 148.945 1.833.415.134
 8 december 202561013.341,16398.138.110
 9 december 202560013.595,10008.157.060
 10 december 202560013.978,10838.386.865
 11 december 202558014.617,75868.478.300
 12 december 202560014.704,21678.822.530
Total 8. -12. december 20252.990 41.982.865
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 61.466 807.332.909
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		151.935 1.875.397.999
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)843.790 10.480.831.242
 8 december 20253.05713.300,618340.659.990
 9 december 20253.00613.541,427140.705.530
 10 december 20253.00613.990,382642.055.090
 11 december 20252.90714.697,469942.725.545
 12 december 20253.00614.775,512344.415.190
Total 8. -12. december 202514.982 210.561.345
Køb fra Familiefonden*1.95914.054,141627.532.063
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)348.266 4.586.991.996
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		860.731 10.718.924.650
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 151.935 A-aktier og 960.004 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,02% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 15. december 2025
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521 

