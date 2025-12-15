SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 8. til 12. december foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 148.945 1.833.415.134 8 december 2025 610 13.341,1639 8.138.110 9 december 2025 600 13.595,1000 8.157.060 10 december 2025 600 13.978,1083 8.386.865 11 december 2025 580 14.617,7586 8.478.300 12 december 2025 600 14.704,2167 8.822.530 Total 8. -12. december 2025 2.990 41.982.865 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 61.466 807.332.909 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 151.935 1.875.397.999 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 843.790 10.480.831.242 8 december 2025 3.057 13.300,6183 40.659.990 9 december 2025 3.006 13.541,4271 40.705.530 10 december 2025 3.006 13.990,3826 42.055.090 11 december 2025 2.907 14.697,4699 42.725.545 12 december 2025 3.006 14.775,5123 44.415.190 Total 8. -12. december 2025 14.982 210.561.345 Køb fra Familiefonden* 1.959 14.054,1416 27.532.063 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 348.266 4.586.991.996 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 860.731 10.718.924.650

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 151.935 A-aktier og 960.004 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,02% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 15. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1

Vedhæftede filer