HighCo : Transactions sur actions propres du 08 au 12 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 08 au 12 décembre 2025
Paris, le 15 décembre 2025
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|HIGHCO
|969500FYLNRXCJ348W66
|08/12/2025
|FR0000054231
|2 910
|3,99 €
|XPAR
|HIGHCO
|969500FYLNRXCJ348W66
|09/12/2025
|FR0000054231
|3 000
|3,94 €
|XPAR
|HIGHCO
|969500FYLNRXCJ348W66
|10/12/2025
|FR0000054231
|3 000
|3,95 €
|XPAR
|HIGHCO
|969500FYLNRXCJ348W66
|11/12/2025
|FR0000054231
|3 000
|3,92 €
|XPAR
|HIGHCO
|969500FYLNRXCJ348W66
|12/12/2025
|FR0000054231
|3 000
|3,92 €
|XPAR
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com n.cassar@highco.com
Prochain rendez-vous
La publication aura lieu après la clôture des marchés.
Marge brute trimestrielle
Marge Brute T4 2025 et 12 mois 2025 : Mercredi 28 janvier 2026
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
