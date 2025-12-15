Dėl „Ignitis gamybos“ preliminariai laimėto Lenkijos galios mechanizmų ketvirtinio aukciono 2030 m.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad jos dukterinė bendrovė AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė), pagal Lenkijos perdavimo sistemos operatoriaus „Polskie Sieci Elektroenergetyczne“ (toliau – PSE) paskelbtus preliminarius Lenkijos galios mechanizmų ketvirtinio aukciono, skirto galios pateikimui 2030 m., rezultatus (toliau – Aukcionas), turėtų 2030 m. užtikrinti rinkoje prieinamą ne mažesnę nei 148 MW galią už maždaug 14,7 mln. EUR.
Grupė atkreipia dėmesį, kad aukciono rezultatai yra preliminarūs ir oficialiai nepatvirtinti Lenkijos energetikos reguliuotojo (lenk. Urząd Regulacji Energetyki). Oficialus sprendimas turėtų būti priimtas 2026 m. balandžio mėnesį. Po oficialaus PSE Aukciono rezultatų patvirtinimo su Bendrove turėtų būti pasirašyta trišalė sutartis tarp Bendrovės, PSE ir atsiskaitymų tvarkytojos Zarządca Rozliczeń S.A. dėl įsipareigojimo teikti elektros energiją į elektros tinklus konkrečiu įrenginiu stresinių įvykių metu. Tai trečias kartas istorijoje, kuomet Lietuvos bendrovės pasiūlymas preliminariai laimėjo Lenkijos galios mechanizmų aukcioną.
Šis susitarimas neribos Bendrovės įrenginių veiklos, nes paslauga bus laikoma suteikta, jei stresinio įvykio Lenkijos energetinėje sistemoje metu paslaugą teikiantis Bendrovės įrenginys faktiškai gamins elektros energiją arba bent jau bus pateikęs pardavimo pasiūlymą elektros energijos biržoje. Pasiūlymų teikimas elektros energijos biržai yra įprasta praktika.
Jeigu šiame pranešime paskelbti preliminarūs rezultatai Lenkijos energetikos reguliuotojo bus patvirtinti, atskiro pranešimo Grupė neskelbs.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
