BetaGlue Therapeutics erhält Genehmigung des belgischen Gesundheitsministeriums für klinische Studie mit YntraDose bei inoperablem lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs (uLA-PDAC)

MAILAND, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics („BetaGlue” oder das „Unternehmen”), ein wegweisendes italienisches Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das eine innovative Strahlentherapielösung für die gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt, gibt bekannt, dass das belgische Gesundheitsministerium (MOH) seinen Antrag auf eine klinische Studie für YntraDose® zur Behandlung von inoperablem lokal fortgeschrittenem duktalem Adenokarzinom des Pankreas (LA-PDAC) genehmigt hat. Diese Zulassung folgt auf die kürzlich erteilten Genehmigungen durch die britische Arzneimittelzulassungsbehörde (MHRA) und das italienische Gesundheitsministerium.

Die klinische Studie wird voraussichtlich Anfang 2026 mit der Patientenrekrutierung beginnen, wobei vorläufige Ergebnisse bis zum Ende des Jahres erwartet werden. Diese frühe klinische Machbarkeitsstudie zielt darauf ab, die Sicherheit, Anwendbarkeit und Durchführbarkeit der Verabreichung von YntraDose® bei Patienten mit inoperablem LA-PDAC zu bewerten, einer Erkrankung mit begrenzten wirksamen Behandlungsmöglichkeiten und einem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf. YntraDose® ist eine innovative lokoregionale Strahlentherapie, bei der Yttrium-90-Mikrosphären, eingebettet in eine schnell polymerisierende Matrix, zum Einsatz kommen, um gezielte Strahlung direkt an solide Tumore abzugeben. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die therapeutische Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes zu minimieren. Er bietet Patienten mit inoperablem lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs – einer der aggressivsten und am schwierigsten zu behandelnden bösartigen Erkrankungen – neue Hoffnung.

„Die Genehmigung durch das belgische Gesundheitsministerium unterstreicht die zunehmende internationale Anerkennung unseres Ansatzes. Mit den nun in Belgien, Großbritannien und Italien erteilten behördlichen Genehmigungen sind wir gut positioniert, um die klinische Entwicklung von YntraDose voranzutreiben und eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum, Wettbewerbsvorteile und die Weiterentwicklung dieser innovativen Lösung zur Deckung dringender ungedeckter medizinischer Bedürfnisse zu schaffen“, so Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue® Therapeutics.

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose® für die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt. YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC) evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.

Über YntraDose®

Das YntraDose®-Gerät ist eine lokoregionale Therapie (LRT) zur perkutanen Radioablation inoperabler solider Tumoren. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert. Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer im Tumor gewährleistet.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com LinkedIn: Hier