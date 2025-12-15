BetaGlue Therapeutics obtient l’autorisation du ministère de la Santé belge pour mener un essai clinique portant sur YntraDose dans le traitement du cancer du pancréas localement avancé non résécable (uLA-PDAC)

MILAN, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics (« BetaGlue » ou la « Société »), une société italienne pionnière en oncologie au stade clinique, développant une solution innovante de radiothérapie pour le traitement ciblé des tumeurs solides, est fière d’annoncer que le ministère de la Santé (MdS) belge a approuvé sa demande d’essai clinique pour YntraDose® dans le traitement de l’adénocarcinome canalaire pancréatique localement avancé non résécable (LA-PDAC). Cette autorisation fait suite aux récentes autorisations délivrées par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA, de l’anglais Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) du Royaume-Uni et le ministère de la Santé italien.

L’étude clinique devrait débuter le recrutement des patients début 2026, et les résultats préliminaires sont attendus d’ici la fin de l’année. Cette étude clinique de faisabilité précoce vise à évaluer la sécurité, l’utilisabilité et la faisabilité de l’administration d’YntraDose® chez des patients atteints d’un LA-PDAC non résécable, une maladie pour laquelle les options thérapeutiques efficaces restent limitées et les besoins médicaux non satisfaits importants. YntraDose® est une radiothérapie locorégionale innovante utilisant des microsphères d’Yttrium-90 intégrées dans une matrice à polymérisation rapide afin de délivrer un rayonnement ciblé directement au cœur des tumeurs solides. Cette approche est conçue pour maximiser l’efficacité thérapeutique tout en limitant les dommages aux tissus sains environnants, offrant ainsi un nouvel espoir aux patients confrontés à un cancer du pancréas localement avancé non résécable, l’une des tumeurs les plus agressives et difficiles à traiter.

« L’autorisation octroyée par le ministère de la Santé belge témoigne de la reconnaissance internationale croissante de notre approche. Grâce aux autorisations réglementaires désormais obtenues en Belgique, au Royaume-Uni et en Italie, nous sommes bien placés pour accélérer le développement clinique d’YntraDose, jetant ainsi les bases solides d’une croissance future, d’un avantage concurrentiel et de la promotion de cette solution innovante pour répondre à des besoins médicaux urgents non satisfaits », a déclaré Alexis Peyroles, PDG, BetaGlue® Therapeutics.

À propos de BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics est une société d’oncologie en phase clinique développant une technologie de plateforme de radiothérapie innovante pour le traitement localisé et ciblé des tumeurs solides non résécables, appelée YntraDose®. Cette technologie fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre du traitement du LA-PDAC et présente un potentiel supplémentaire dans d’autres indications.

À propos d’YntraDose®

Le dispositif YntraDose® est un traitement locorégional (TLR) destiné à l’ablation percutanée par radiofréquence des tumeurs solides non résécables. Il s’agit d’une technologie innovante qui vise à administrer une dose de rayonnement ciblée à l’aide de microsphères d’Yttrium-90 injectées directement dans la tumeur, au sein d’une matrice adhésive permettant de maintenir les microsphères Y-90 en place.

Site Internet : https://betaglue.com/ / Nous contacter : info@betaglue.com LinkedIn : ici