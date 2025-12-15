Meddelelse om fejl NAV i Investeringsforeningen Maj Invest

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1067 København K

København, mandag den 15. december 2025

Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) den 15. december 2025 i

Investeringsforeningen Maj Invest

I andelsklassen Danske Aktier (ISIN: DK0060005171) i Investeringsforeningen Maj Invest har der den 15. december 2025 i tidsrummet fra 9:45 til 13:05 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN Andelsklasse Tidsinterval

(2025) Afvigelse i NAV (%) For lav eller for høj DK0060005171 Danske Aktier 15. december

9:45-13:05 0,5 - 0,99 For høj

Der har i mindre omfang været handlet i andelsklassen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest