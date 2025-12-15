Meddelelse om fejl NAV i Investeringsforeningen Maj Invest

 | Source: Investeringsforeningen Maj Invest Investeringsforeningen Maj Invest

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, mandag den 15. december 2025

Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) den 15. december 2025 i
Investeringsforeningen Maj Invest

I andelsklassen Danske Aktier (ISIN: DK0060005171) i Investeringsforeningen Maj Invest har der den 15. december 2025 i tidsrummet fra 9:45 til 13:05 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN AndelsklasseTidsinterval
(2025)		Afvigelse i NAV (%)For lav eller for høj
DK0060005171Danske Aktier15. december
9:45-13:05		0,5 - 0,99For høj

Der har i mindre omfang været handlet i andelsklassen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest


