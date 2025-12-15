Meddelelse om fejl NAV i Investeringsforeningen Maj Invest

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
København, mandag den 15. december 2025
Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) den 15. december 2025 i
Investeringsforeningen Maj Invest
I andelsklassen Danske Aktier (ISIN: DK0060005171) i Investeringsforeningen Maj Invest har der den 15. december 2025 i tidsrummet fra 9:45 til 13:05 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.
|ISIN
|Andelsklasse
|Tidsinterval
(2025)
|Afvigelse i NAV (%)
|For lav eller for høj
|DK0060005171
|Danske Aktier
|15. december
9:45-13:05
|0,5 - 0,99
|For høj
Der har i mindre omfang været handlet i andelsklassen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest