15 décembre 2025 - N° 19

Les prix SCOR de l’actuariat récompensent des travaux de recherche exceptionnels dans six pays en 2025





Chaque année depuis presque 30 ans, SCOR récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l’actuariat en attribuant des prix dans plusieurs pays.

Ces prix ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d’encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l’actuariat SCOR constituent un gage d’excellence dans le secteur de l’assurance et de la réassurance. En France, le prix SCOR de l’actuariat est financé par la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science présidée par Pierre-André Chiappori.

Les jurys des prix SCOR de l’actuariat sont composés de chercheurs et de professionnels de l’assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d’analyse qu’ils utilisent et de l’originalité de leurs travaux en matière d’avancée scientifique et d’application possible aux métiers de la gestion des risques.

En 2025, SCOR a décerné les prix de l’actuariat dans six pays : en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Suède et en Suisse.

Si vous souhaitez soumettre votre recherche pour les Prix de l'actuariat 2026, toutes les modalités seront en ligne en janvier 2026 : rendez-vous sur www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Dans un environnement de risque de plus en plus complexe et dynamique, l'amélioration continue des connaissances et de la gestion des risques reste un pilier fondamental du secteur de la (ré)assurance. Je tiens à remercier tous les participants de 2025 pour leurs contributions précieuses et éclairées à cette avancée. Les prix d’actuariat de SCOR soulignent depuis près de trente ans la conviction profonde du Groupe quant à l’importance de la recherche autour des risques, repoussant sans cesse les frontières de l'assurabilité afin de favoriser le bien-être, la résilience et le développement durable de la société. »

Présentation des lauréats 2025 des prix SCOR de l’actuariat

Le 3 octobre à Zurich, Fabian Uffer, Directeur des Risques de SCOR, a remis le prix de l’actuariat pour la Suisse à une conférence actuarielle organisée conjointement avec le groupe de travail sur le développement durable de l'Association Suisse des Actuaires (SAV). Le prix a été remis à Dr. Ivan Alexis Fonseca Diaz, de l’Unil, pour sa thèse de doctorat « Optimal Social Security Systems in the Context of Climate Change » (Systèmes de sécurité sociale optimaux dans le contexte du changement climatique).

Le 10 octobre à Stockholm, Fredrik Lannsjö, Directeur des pays nordiques chez SCOR Life & Health, et Rasmus Thunberg, de l’Association des actuaires suédois, ont remis le prix de l’actuariat pour la Suède lors de la conférence annuelle « Nordic Life Insurance » de SCOR Sweden Re. Le prix 2025 a été attribué à Erik Alpsten de l’Université de Stockholm, pour son mémoire de maîtrise « Fair Dynamic Valuation of Insurance Liabilities » (Juste valorisation dynamique des passifs d'assurance).

Le 16 octobre à Madrid, les prix pour la péninsule ibérique ont été remis par Ignacio Asiain, Directeur de la tarification locale pour la péninsule ibérique et l'Amérique latine chez SCOR L&H, en collaboration avec les Instituts des actuaires en Espagne et au Portugal. Le premier prix a été décerné à Maria José Preciado Leyva (UC3M), pour son mémoire de maîtrise « Una aportación a la sostenibilidad social del seguro de salud en España : seguro de asistencia sanitaria con reservas de envejecimiento » (Une contribution à la soutenabilité sociale de l'assurance maladie en Espagne : assurance-maladie avec réserves vieillissement). Le deuxième prix a été décerné à Raúl Alonso Cancino Reyes (UC3M) pour son mémoire de maîtrise « Early warning system (EWS) : modelos de inteligencia artificial para alerta temprana de riesgo de default bancario » (Early warning system (EWS) : modèles d'IA pour l'alerte précoce du risque de défaut bancaire).

Le 17 novembre à Mainz, Wolfgang Schanz, Directeur de la Tarification Centrale chez SCOR à Cologne, et Dr Stefan Schelling de l’Université d’Ulm, ont remis les prix de l’actuariat pour l’Allemagne. Les lauréats étaient Dr. Theis Bathke de Université d’Oldenbourg (premier prix), pour sa thèse de doctorat « Non-Markov modeling in life Insurance » (Modélisation non markovienne en assurance vie), Dr. Sascha Günther de l’Université de Lausanne (deuxième prix), pour sa thèse de doctorat « Interest Rate and Mortality Risk in Modern Life Insurance and Pension Products » (Risque lié au taux d'intérêt et à la mortalité dans les produits d'assurance vie et d’épargne retraite modernes), et Dr. Constantin Siggelkow de l’Université technique de Munich (troisième prix), pour sa thèse de doctorat « Pricing, Optimization, and Risk Hedging in SME Factoring » (Tarification, optimisation et couverture des risques dans l'affacturage des PME).

Le 10 décembre à Paris, Stéphane Loisel, président du jury et professeur de CNAM, a remis les prix 2025 pour la France à l’issue du colloque actuariat annuel organisé en partenariat avec l’Institut des actuaires. Étaient également présents à la cérémonie Thierry Léger, directeur générale de SCOR, Philippe Trainar, directeur de la Fondation SCOR, et David Dubois, deuxième vice-président de l'Institut des actuaires. Samuel Stocksieker, de l’Université Claude Bernard Lyon 1, a reçu le Prix des Jeunes docteurs pour sa thèse intitulée « Contribution of Machine Learning in Modeling Rare Values and Imbalanced Data » (Contribution de l'apprentissage automatique (Machine Learning) à la modélisation des valeurs rares et des données déséquilibrées). Le jury a également décerné une mention honorable à Hervé Andres de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, pour sa thèse intitulée « Modélisation et validation des scénarios économiques monde-réel en assurance : prise en compte des propriétés trajectorielles ». Le Prix des Jeunes actuaires a été attribué à Pauline Chauveau de l’Université Paris Dauphine-PSL pour son mémoire d’actuariat « Impact de la conjoncture économique sur l’activité d’un assureur-crédit ».

Le 11 décembre à Milan, Manuela Colombo, Directrice de l’Europe du sud pour SCOR P&C et représentante légale de SCOR Italie, et Nino Savelli, professeur à l’Università Cattolica de Milan et président du jury, ont remis les prix 2025 pour l’Italie. Les prix ont été décernés à Maria Margherita Corbatti de l’Université de Trieste, pour son mémoire de maîtrise « La valutazione del premio nelle assicurazioni contro gli eventi naturali: un’applicazione al caso australiano » (Évaluation des primes dans le domaine de l'assurance des catastrophes naturelles : application au cas australien), et à Matteo Pastore de l’Université de Milano-Bicocca, pour son mémoire de maîtrise « Long term guarantee measures: stabilit`a e sostenibilit`a finanziaria nelle compagnie di assicurazione » (Mesures de garantie à long terme : stabilité financière et viabilité des compagnies d'assurance).

Les travaux primés peuvent être consultés sur notre site sur la page dédiée aux prix de l’actuariat.

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

