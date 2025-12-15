Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2025. aasta novembri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2025. aasta novembri lõpu seisuga langes 0,5446 euroni osaku kohta (31. oktoober 2025: 0,6783). Fondi kogu puhasväärtus on 78,2 miljonit eurot (31. oktoober 2025: 97,4 eurot). EPRA NRV 2025. aasta novembri lõpu seisuga on 0,5851 eurot osaku kohta.

2025. aasta novembri lõpus viis portfelli hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja. 30. november 2025 seisuga langes Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 208,7 miljoni eurole (31. detsember 2024: 224,5 miljonit eurot, välja arvatud võõrandatud Meraki ärikeskus). Võrreldes eelmiste hindamistega oli portfelli väärtuse muutus peamiselt tingitud diskontomäärade ja kapitalisatsioonimäärade muutustest, samuti täitumuste ja rentnike pindade ettevalmistusse tehtavate investeeringute eelduste muutustest. Hindamiste kokkuvõte avaldatakse Fondi kodulehel. Täpsem info avaldatakse kvartali vahearuandes.

2025. aasta novembris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (31. oktoober 2025: 1,0 miljonit eurot).

2025. aasta novembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,7 miljonit eurot (31. oktoober 2025: 6,0 miljonit eurot), millest 4,3 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule. 30. november 2025 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 217,2 miljonit eurot (31. oktoober 2025: 238,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida LinkedIn ja YouTube keskkondades.