Notification de participation par UBS Group AG

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 15 décembre 2025 - 17h45 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), UBS Group AG a envoyé récemment à Solvay la notification de transparence suivante, indiquant avoir franchi le seuil de 3%.

Voici un résumé de la notification:

Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total Précédente 0,17% 2,88% 3,05% Nouvelle 0,17% 3,20% 3,37%

La notification, datée du 10 décembre 2025, contient l’information suivante:

Motif de la notification: Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés

Notification par: une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle

Date de dépassement de seuil: le 5 décembre 2025

Seuil des droits de vote directs franchi: 3%, à la hausse

Dénominateur: 105 876 416

Information additionnelle: L'obligation de déclaration est née du fait que les participations indirectes dans les instruments financiers d'UBS Group AG dans les droits de vote de Solvay SA, détenues directement par des entreprises contrôlées, ont dépassé le seuil de 3% le 5 décembre 2025.

Personne(s) tenue(s) à la notification: UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

This press release is also available in English.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

Pièces jointes