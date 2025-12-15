Ubisoft accélère sa croissance sur le marché en pleine expansion des MOBA en acquérant le jeu « March of Giants » d'Amazon

UBISOFT ACCÉLÈRE SA CROISSANCE SUR LE MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION DES MOBA1 EN ACQUÉRANT LE JEU « MARCH OF GIANTS » D'AMAZON

Le jeu a été salué lors d'une phase de test alpha complétée avec succès, la prochaine mise à jour majeure est prévue en 2026

Les experts chevronnés à l'origine de March of Giants rejoignent Ubisoft et feront partie d'une future maison de création

PARIS – le 15 décembre 2025 – Aujourd'hui, Ubisoft a annoncé l'acquisition des droits du jeu March of Giants auprès d'Amazon. Basée à Montréal, l’équipe talentueuse à l'origine de ce jeu d’arène de bataille en ligne multijoueur (MOBA) rejoindra Ubisoft. Suivant la version alpha complétée avec succès, l’équipe prépare actuellement la prochaine mise à jour majeure qui introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme. Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à Ubisoft un soutien marketing sur Twitch pour March of Giants.

Le jeu March of Giants est un nouveau venu ambitieux dans le paysage mondial des MOBA, alliant combats par voies, maîtrise du champ de bataille et coordination des héros. Depuis son premier dévoilement, le jeu a suscité un vif enthousiasme chez les premiers joueurs et créateurs, qui ont salué sa direction artistique novatrice, sa profondeur tactique et l'importance accordée au jeu d'équipe.

Le segment mondial des MOBA reste l'un des plus importants et des plus dynamiques du secteur des jeux vidéo, représentant des centaines de millions de joueurs actifs et une occasion d’affaires significative pour les titres capables de créer des communautés fidèles et compétitives. Les analystes de l’industrie s'attendent à ce que le marché mondial des jeux MOBA continue de croître d'année en année jusqu'à la fin de la décennie, avec un chiffre d'affaires total qui devrait doubler d'ici 2030. Ubisoft considère March of Giants comme un projet innovant et différent, avec le potentiel d’offrir une expérience distincte aux fans actuels de MOBA, d'attirer de nouveaux publics et devenir un jeu compétitif en direct à succès. 98 % des participants interrogés lors de la version alpha ont déclaré que March of Giants apportait quelque chose de nouveau au genre.

Le jeu March of Giants est dirigé par une équipe expérimentée, composée notamment de Xavier Marquis, directeur créatif, et d'Alexandre Parizeau, directeur de production senior. Les deux sont des développeurs chevronnés qui ont des liens étroits avec Ubisoft. Xavier est reconnu pour avoir été directeur créatif sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege, tandis qu'Alexandre occupait auparavant le poste de directeur général d'Ubisoft Toronto, où il supervisait d'importantes productions AAA. Leur retour et l'arrivée de l'équipe de March of Giants apportent à Ubisoft une expertise éprouvée dans la création de jeux compétitifs en direct qui connaissent un succès mondial.

« March of Giants est une réelle occasion d'apporter quelque chose de nouveau et de dynamique aux joueurs, et d'aider Ubisoft à rivaliser dans l'un des plus grands secteurs du jeu vidéo », a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et PDG d'Ubisoft. « Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau Alexandre, Xavier et plusieurs membres expérimentés de l'équipe de March of Giants, qui ont déjà travaillé chez Ubisoft. L'ambition, la créativité et le talent de toute l'équipe correspondent parfaitement à notre désir de créer de nouvelles expériences audacieuses pour les joueurs. Nous nous réjouissons de les accompagner dans le développement de cette nouvelle licence prometteuse. »

1

1MOBA : Multiplayer Online Battle Arena ou arène de bataille en ligne multijoueur

« Revenir chez Ubisoft boucle la boucle », a déclaré Xavier Marquis, directeur créatif. « C'est ici que nous avons réalisé certains de nos travaux les plus marquants, et nous sommes ravis de poursuivre le développement de March of Giants au sein d'Ubisoft. Ce jeu a un potentiel énorme, et je sais qu'Ubisoft peut nous aider à le faire passer au niveau supérieur.»

Alexandre Parizeau ajoute : « Je tiens à remercier Amazon pour son engagement lors des premiers chapitres de March of Giants. Notre phase alpha complétée a été une étape importante et a donné un aperçu du véritable potentiel du jeu. Aujourd'hui, en rejoignant Ubisoft, nous nous unissons derrière une vision commune : faire de March of Giants l'un des prochains grands MOBA à succès. »

« Nous sommes fiers de ce que notre équipe de Montréal a accompli avec March of Giants », a déclaré Steve Boom, vice-président Audio, Twitch et Jeux chez Amazon. « Nous sommes convaincus que sous la direction d'Ubisoft, les talentueux développeurs de Montréal continueront à prospérer et à créer des expériences de jeu exceptionnelles. »

La transaction devrait être conclue d'ici le 16 décembre. Les conditions ne sont pas divulguées.

Pour plus d'informations sur March of Giants, rendez-vous sur : https://www.marchofgiants.com/fr-fr

Pour plus d'informations sur Ubisoft, rendez-vous sur : https://www.ubisoft.com/

Pour plus d'informations sur Amazon Games, rendez-vous sur : https://www.amazongamestudios.com/fr-fr

# # #

Contacts :

Relations avec les investisseurs







Alexandre Enjalbert

Head of Investor Relations

+ 33 1 48 18 50 78

alexandre.enjalbert@ubisoft.com Relations avec les médias







Michael Burk

VP, Communications Corporatives

+33 1 48 18 24 03

michael.burk@ubisoft.com







Heather Haefner

Directrice, Communications corporatives

Heather.haefner@ubisoft.com









À propos d'Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs en leur proposant des expériences de divertissement originales et mémorables. Les équipes internationales d'Ubisoft créent et développent un portefeuille de jeux riche et varié, comprenant des marques telles que Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy's The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs peuvent profiter d'un écosystème de services qui améliore leur expérience de jeu, leur permet d'obtenir des récompenses et de se connecter avec leurs amis sur toutes les plateformes. Avec Ubisoft+, le service d'abonnement, ils ont accès à un catalogue en constante expansion de plus de 100 jeux Ubisoft et DLC. Pour l'exercice 2024-2025, Ubisoft a généré un chiffre d'affaires net de 1,85 milliard d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2025 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pièce jointe