„S&P Global Ratings“ patvirtino „Akropolis Group“ suteiktą BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, atsižvelgdama į „Vilniaus prekybos“ grupės vykdomus struktūrinius įmonių valdymo pokyčius, iš naujo įvertino nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovės „Akropolis Group“ skolinimosi perspektyvas. Reitingo agentūra bendrovę „Akropolis Group“ priskyrė prie strateginių kontroliuojančios grupės įmonės „Metodika B.V.“ bendrovių bei patvirtino suteiktą BB+ ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva.
„Nuo 2021 m. išlaikomas BB+ kredito reitingas patvirtina bendrovės gebėjimą stabiliai veikti ir nuosekliai įgyvendinti savo veiklos planus. Tai aiškus pasitikėjimo signalas investuotojams ir partneriams, suteikiantis tvirtą pagrindą užtikrintai priimti tolesnius verslo sprendimus“, – komentuoja Gabrielė Sapon, „Akropolis Group“ direktorė.
Nauja „S&P Global Ratings“ kredito reitingo peržiūra susijusi su „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės vykdomais valdymo pokyčiais, po kurių Lenkijoje, Švedijoje bei Bulgarijoje veikiantys grupės verslai bus išskirti į atskirą organizaciją, o verslai Baltijos regione toliau bus valdomi per UAB „Vilniaus prekyba“ ir jos antrines įmones Lietuvoje. Kontroliuojančia visų veiklų bendrove bus „Metodika B.V.“.
Kaip pažymima kredito reitingo agentūros ataskaitoje, stabilios „Akropolis Group“ perspektyvos atspindi strateginę bendrovės padėtį „Metodika“ grupėje. „S&P Global Ratings“ vertinimu, po verslų atskyrimo „Akropolis Group“ valdomas turtas sudarys apie 27 proc. viso grupės turto ir 2026 m. generuos apie 15 proc. visos grupės EBITDA.
Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad neseniai užbaigtas bendrovės „Galio Group“ įsigijimo sandoris leis „Akropolis Group“ toliau didinti EBITDA bei gerinti skolos ir EBITDA santykį.
Tarptautinės reitingų agentūros „S&P Global Ratings“ ir „Fitch Ratings“ bendrovę „Akropolis Group“ pirmą kartą reitingavo 2021 metų gegužę.
2025 m. gegužę „Akropolis Group“ sėkmingai išplatino pirmąją žaliųjų 350 mln. eurų vertės, 5 metų trukmės obligacijų emisiją, kurios metinė palūkanų norma yra 6,000 proc. Šiuo metu „Akropolis Group“ obligacijos kotiruojamos „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ biržose.
„Akropolis Group“ konsoliduotos nuomos pajamos 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 46,3 mln. eurų ir, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, augo 5,4 proc., o pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) sudarė 44,3 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Apie „Akropolis Group“:
Baltijos šalyse pirmaujanti nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovė „Akropolis Group“ valdo prekybos centrų plėtros ir valdymo paslaugų įmones Lietuvoje ir Latvijoje, taip pat gyvenamojo ir komercinio nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovę „Galio Group“. Lietuvoje „Akropolis Group“ valdo prekybos ir pramogų centrus „Akropolis“ Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ Rygoje.
Daugiau informacijos:
Aistė Jankūnaitė
+370 614 55468 / aiste@ideaprima.lt
„Akropolis Group“ atstovė žiniasklaidai
IDEA PRIMA Projektų direktorė